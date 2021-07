Rallye d'Estonie: Rovanperä (Toyota) se rapproche de la victoire

Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), en tête depuis la 1re spéciale du Rallye d'Estonie, 7e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), s'est encore rapproché d'une première victoire dans la catégorie au terme de la journée de samedi.

Après 18 spéciales depuis jeudi soir et avec encore 6 ES à parcourir dimanche matin, son plus proche poursuivant, l'Irlandais Craig Breen (Hyundai), est pointé à 50 sec 7/10, contre 8 sec 5/10 vendredi soir. Suivent le Belge Thierry Neuville (Hyundai) à 1 min 20 sec 9/10, le Français Sébastien Ogier (Toyota), leader du championnat, à 1 min 38 sec 8/10 et le Britannique Elfyn Evans (Toyota) à 2 min 02 sec 2/10.