Rallye Dakar: premiers essais avec Toyota pour Fernando Alonso

L'ancien champion du monde de F1 Fernando Alonso a effectué mercredi ses premiers essais dans le désert sud-africain, selon un tweet du constructeur japonais Toyota, en vue d'une possible participation à l'édition 2020 du rallye Dakar.

"Quelle leçon de conduite pour le vainqueur des 24H du Mans @alo_official... il a fait l'expérience d'une Hilux du Dakar pour la première fois", au côté du Sud-Africain Giniel de Villiers, pilote Toyota et vainqueur du rallye-raid en 2009, a écrit l'écurie japonaise.

En début d'année, Toyota avait confirmé à l'AFP des contacts avec l'Espagnol, double champion du monde de F1 (2005, 2006), qui a également participé aux 500 Miles d'Indianapolis et remporté les 24 Heures du Mans.

"C'était plutôt bien. On est allé de plus en plus vite, histoire que je prenne un peu de confiance même si ce n'était pas toujours évident de lire les dunes, de savoir leur taille et à quelle vitesse les aborder", a confié Alonso dans une vidéo postée par Toyota.

"C'était incroyable", a-t-il ajouté.

Selon la presse espagnole, Toyota, qui fait rouler Alonso en Endurance, aurait donné son accord pour une inscription du 'Taureau des Asturies' à l'édition 2020 du Dakar.

"Il y a une volonté commune. On va voir si Toyota peut et va organiser les choses. Si oui, ça peut se faire", avait expliqué en janvier Jean-Marc Fortin, le team manager de Toyota.