Rallye de Catalogne: Latvala devance Ogier et Loeb

Le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota) occupait la tête samedi soir du Rallye de Catalogne, 12e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), après la 14e spéciale disputée dans les rues de Salou.

A l'issue de la deuxième journée complète, marquée par plusieurs averses, Latvala devance les deux multiples champions du monde français, Sébastien Ogier (M-Sport Ford), de quatre secondes 7/10, et Sébastien Loeb (Citroën), de huit secondes.

Pour sa troisième et dernière pige de l'année chez Citroën, Loeb peut espérer décrocher sa 79e victoire en WRC et sa 9e en Catalogne.

Le Gallois Elfyn Evans (M-Sport Ford) et le Belge Thierry Neuville (Hyundai), leader du classement des pilotes, occupent le 4e et 5e rangs, respectivement à neuf secondes 8/10 et douze secondes 7/10 du leader.

Six pilotes se tiennent en seulement 16 secondes 5/10 puisque c'est l'écart qui sépare Latvala de l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai).

L'Estonien Ott Tänak (Toyota), qui menait avant de crever dans l'ES10, est 8e, à une minute de son équipier, et doit absolument remonter au classement pour conserver des chances de titre lors de la dernière manche prévue en Australie dans trois semaines.

Neuville compte pour l'instant sept points d'avance sur Ogier et 21 sur Tänak.

Quatre spéciales, dont la "Power Stage", restent à courir dimanche matin sur 61 km.