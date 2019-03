Rallye de Corse: Evans toujours en tête mais Tänak se rapproche

Le Britannique Elfyn Evans (Ford) a conservé la tête du rallye de Corse samedi après les deux premières épreuves spéciales de la 2e journée mais Ott Tänak (Toyota) s'est rapproché à deux petits dixièmes.

L'Estonien a remporté les deux premières spéciales d'une journée qui en comptera six au total. La plus longue, celle de Castagniccia avec ses 47,18 kilomètres, se disputera à partir de 09h14 GMT et plusieurs pilotes l'ont décrite comme le "juge de paix" du rallye qui s'achèvera dimanche à Calvi au terme de 14 spéciales.

Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) est toujours 3e à 10,7 secondes devant son coéquipier espagnol Dani Sordo à 34,3 secondes.

Du côté des Français, Sébastien Ogier (Citroën) est 6e à 49,3 secondes et Sébastien Loeb (Hyundai) 8e à plus de 2 minutes 32 secondes.