Rallye de Finlande: Evans passe en tête devant Breen, Ogier toujours 7e

Le Britannique Elfyn Evans est passé en tête du Rallye de Finlande, 10e manche du championnat du monde (WRC), samedi matin, devant les Hyundai de l'Irlandais Craig Breen et de l'Estonien Ott Tänak, et très loin devant Sébastien Ogier, 7e.

A l'issue de la 2e spéciale du matin, Evans a pris les commandes à Breen, qui était en tête de l'épreuve depuis vendredi soir.

Le pilote Toyota, auteur des deux temps scratch du début de journée, compte seulement 9/10e d'avance sur l'Irlandais et 2 sec 3/10 sur Tänak.

Loin derrière, le Français Sébastien Ogier, à la peine depuis le début du week-end, a encore perdu plusieurs secondes sur la tête de la course.

"Je ne suis pas rapide, c'est certain. Je n'ai pas la confiance pour attaquer", a déclaré le leader du championnat du monde, qui a une première occasion de s'offrir un huitième sacre mondial dès ce week-end, en cas de circonstances très favorables.

Le pilote Toyota pointe toujours à la 7e place, à 48 sec et 3/10e de la tête de la course et à plus de 12 secondes du Belge Thierry Neuville (Hyundai), 6e.

A noter également la sortie de route de Takamoto Katsuta (Toyota) à la fin de l'ES8. Si le Japonais et son copilote vont bien, le duo n'est pas parvenu à se dégager d'un fossé pour repartir.

Sept autres épreuves spéciales sont prévues samedi (ES9-ES15), autour de Jyväskylä, à 270 km au nord de la capitale Helsinki.