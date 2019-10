Rallye de Grande-Bretagne: Meeke en tête après la spéciale d'ouverture

Le Britannique Kris Meeke (Toyota) était en tête du Rallye de Grande-Bretagne, 12e manche sur 14 du Championnat du monde des rallyes (WRC), à l'issue de la pluvieuse spéciale d'ouverture sur le célèbre circuit d'Oulton Park jeudi soir.

Il devançait le Belge Thierry Neuville (Hyundai) de 2 sec 1/10, le Norvégien Petter Solberg (Volkswagen), qui met fin à sa carrière professionnelle à l'âge de 44 ans, de 3 sec 3/10 et le Français Sébastien Ogier (Citroën) de 3 sec 8/10.

Ott Tänak (Toyota), leader du classement des pilotes avec 17 points d'avance sur Ogier et 30 sur Neuville, avait perdu 8 sec 8/10 après s'être brièvement arrêté en piste.

"Le moteur a coupé, a lâché l'Estonien, comme souvent laconique. Je n'avais pas de lumière, (les phares) pointaient vers le sommet des arbres et je l'ai ratée (la jonction)."

Après cette entrée en matière de 3,58 km, vendredi emmène les pilotes dans le vif du sujet pour deux boucles, l'une de quatre, l'autre de cinq spéciales, dans les forêts du nord du pays de Galles, pour en tout 118,25 km chronométrés.

Sous la pluie, attendue d'ailleurs tout au long du week-end.

"Le plan est de piloter pied au plancher", annonce d'ores et déjà Ogier, en chasse derrière Tänak pour un septième titre mondial avec un troisième constructeur différent, après Volkswagen en 2013, 2014, 2015 et 2016 et M-Sport Ford en 2017 et 2018.

Le Français a remporté cinq fois l'épreuve, un record, sur les six dernières éditions (quatre avec Volkswagen, une avec M-Sport Ford).

En pleine tournée d'adieux, Solberg, champion du monde des rallyes en 2003, vice-champion en 2002, 2004 et 2005 et champion du monde de rallycross en 2014 et 2015, est lui engagé en WRC2, la catégorie inférieure.