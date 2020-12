Rallye de Monza: Evans sort de la route, Ogier prêt à en profiter

Le leader du championnat du monde Elfyn Evans est sorti de la route samedi au rallye de Monza, dernière manche du Championnat WRC, une erreur qui pourrait profiter à Sébastien Ogier, en tête de l'épreuve après 11 spéciales sur 16.

Le Gallois est parti à la faute dans la 11e spéciale de la journée et sa Toyota s'est retrouvée coincée sur le bas-côté de la route, très glissante. Son copilote a alors fait signe à Ogier, membre lui aussi de l'équipe japonaise, de ralentir pour éviter de commettre la même erreur.

"Je suis désolé pour Elfyn", a dit le Français, au point stop de cette ES11. "Et pour le championnat, il y a encore beaucoup de kilomètres à faire, donc je suis en mode survie", a ajouté dit le sextuple champion du monde français avant de repartir pour l'ES12, l'avant-dernière du jour, dans des conditions de plus en plus piégeuses.

Si Evans abandonne, Ogier devra absolument terminer sur le podium, dimanche, pour obtenir un 7e titre mondial.