Rallye de Sardaigne: Sordo tient bon, Ogier et Neuville à la bagarre

L'Espagnol Dani Sordo (Hyundai), vainqueur l'an dernier, visait toujours le doublé au Rallye de Sardaigne samedi soir, devant le Français Sébastien Ogier (Toyota) et le Belge Thierry Neuville (Hyundai), en bagarre acharnée pour la deuxième place.

Le dernier mot a été pour Ogier, auteur de quatre temps scratch contre un seul pour le Belge. Quant au leader du championnat, le Gallois Elfyn Evans (Toyota), il a suivi tout cela de loin, décroché à la 4e place du classement général et à près d'une minute de Sordo.

"Plutôt content de ma journée", a écrit Ogier sur Twitter. "On a gagné 4 spéciales sur 6, malheureusement les deux autres nous ont coûté un peu de temps, mais c'est globalement positif. Dimanche on va se battre pour la 2e place mais aussi mettre la pression jusqu'au bout. On ne sait jamais ! On fera de notre mieux".

Le sextuple champion du monde français avait bien entamé cette deuxième journée, en signant les meilleurs chronos des deux passages dans la spéciale mythique de Monte Lerno (ES7 et ES9), puis Sordo a brillé dans l'ES8 et Neuville dans l'ES10.

"Deux bons passages dans Monte Lerno", soulignait Ogier à la pause de midi. "L'autre spéciale a été plus difficile. Je n'ai pas été très bon la première fois. J'ai mieux piloté au deuxième passage, mais le moteur a calé dans une épingle. Dans une bagarre aussi intense, ça n'est jamais bon".

"Ca reste très serré, on continue à attaquer !", a ajouté le champion des Hautes-Alpes avant de remettre le contact. Aussitôt dit, aussitôt fait: il a fini en trombe, par deux autres temps scratch dans l'ES11 et l'ES12, et bouclé la journée devant le Belge, pour une seconde et demie.

"J'ai vraiment tout essayé et j'ai attaqué au maximum", a expliqué Neuville, "mais j'ai perdu quelques secondes en faisant une erreur sur un pont", a-t-il avoué. Moins bien classé qu'Ogier au championnat, il voudra repasser devant lui dimanche et, si possible, prendre un maximum de points de bonus lors de la Power Stage finale (ES16).

Retardé vendredi matin par des problèmes de suspension, son coéquipier Ott Tänak, champion du monde en titre, a continué sa course solitaire au 6e rang, à plus de deux minutes de Sordo.

Il aura le même objectif que Neuville dimanche, prendre un maximum de points pour préserver l'espoir de conserver sa couronne.

Il reste quatre spéciales à disputer dimanche matin, soit 40 km chronométrés, dans cette 6e manche (sur 8) du Championnat du monde (WRC). Deux autres manches suivront, en Belgique en novembre, puis près de Milan début décembre, car le Rallye de Monza a été ajouté vendredi, in extremis, au calendrier du WRC.