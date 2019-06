Rallye de Sardaigne: Tänak accroît son avance après la journée de samedi

L'Estonien Ott Tänak (Toyota), qui avait pris les commandes du Rallye de Sardaigne à la mi-journée samedi, a accru son avance à 25 sec 9/10 en fin de journée, avec 4 spéciales encore à disputer dimanche.

Sur le podium provisoire de la 8e manche (sur 14) du Championnat du monde des rallyes (WRC), il devance le précédent leader, l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai), et le Finlandais Teemu Suninen (M-Sport Ford), à 42 sec 9/10.

Eclatant de maîtrise et célérité, Tänak a profité d'une position de départ plus favorable que la veille pour réaliser le meilleur chrono de l'intégralité des six spéciales au programme du jour (ES10-15) !

Ses deux rivaux pour le titre mondial vivent un week-end bien moins favorable.

Le Belge Thierry Neuville (Hyundai), plombé par une série de petites erreurs vendredi, est 6e à 2 min 32 sec 4/10.

Le Français Sébastien Ogier (Citroën) a lui plongé dans les profondeurs du classement en conséquence de son abandon pour casse mécanique vendredi également, après avoir heurté un rocher.