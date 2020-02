Rallye de Suède: Evans creuse l'écart sur un rallye encore raccourci

Le Britannique Elfyn Evans a conforté sa place de leader à l'issue de la deuxième journée d'un Rallye de Suède réduit de moitié, la faute aux conditions météo trop clémentes, contraignant l'organisation à annuler samedi une nouvelle spéciale prévue pour le lendemain.

Après la suppression de neuf spéciales avant le début de la course en raison du manque de neige et de glace sur le parcours, l'ES17, l'une des deux dernières prévues pour l'ultime journée de la compétition, a aussi été annulée.

Ainsi, à une spéciale de la victoire, Evans pourrait signer en Suède, seul rendez-vous à se disputer dans des conditions 100% hivernales, le deuxième triomphe de sa carrière dans la catégorie reine, après la Grande-Bretagne en 2017.

Parti à l'aube avec un peu plus de huit secondes d'avance sur Ott Tänak (Hyundai), le Gallois n'a fait qu'accroître son avance sur l'Estonien, champion du monde en titre et vainqueur de l'édition 2019.

"J'ai eu de bonnes sensations, je pense que j'aurais pu prendre un peu plus de risques à quelques endroits", estimait Evans à la mi-journée.

Le pilote Toyota a signé trois temps scratch sur quatre lors de cette avant-dernière journée.

Après l'ES16, Evans disposait de 17 sec 2/10e d'avance sur Ott Tänak.

"Nous allons essayer de faire le meilleur travail possible demain - c'est une longue étape (21,19 kms, ndlr) et on peut facilement perdre beaucoup de temps si on ne respecte pas les conditions", a-t-il ajouté à l'issue de l'étape du jour.

- "Rester calme" -

Victorieux au rallye Monte-Carlo fin janvier, le leader provisoire au classement du Championnat du monde, le Belge Thierry Neuville, occupait lui la sixième place samedi soir.

Le vice-champion du monde en titre estime d'ores et déjà avoir "fait le maximum" sur cette deuxième manche du Championnat WRC.

"Il va falloir rester calme, prendre les points qu'il y a à prendre et voir où on se situe après ce rallye", a-t-il déclaré à la mi-journée.

Lors de l'ES16 - un sprint de 2,8 km -, le pilote Hyundai est parvenu à arracher le dernier temps scratch du jour.

Son dauphin au classement provisoire du Championnat du monde, le Français Sébastien Ogier (Toyota), pointait samedi soir en troisième position, à plus de 28 secondes de la tête du classement, talonné de près par son coéquipier finlandais, le prodige de 19 ans Kalle Rovanperä.

Seuls 5/10e séparaient les deux pilotes, à la lutte pour une place sur le podium, avant la dernière journée.

"Demain, la Power Stage sera importante, c'est certain, et nous allons nous battre pour ça", a assuré le sextuple champion du monde, pour sa deuxième course chez Toyota.

La dernière spéciale, la Power Stage (ES18), offrant des points bonus au classement des pilotes, est la seule spéciale maintenue au programme de dimanche.

En l'état, le parcours de l'édition 2020 ne comporte plus que neuf spéciales au lieu de 19, soit 148,55 km chronométrés au lieu de 300, autour de Torsby (centre-ouest de la Suède).