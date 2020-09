Rallye de Turquie: Evans gagne et prend la tête du championnat à Ogier

Le Gallois Elfyn Evans (Toyota) a remporté dimanche le rallye de Turquie devant Thierry Neuville et Sébastien Loeb (Hyundai) et prend la tête du Championnat du monde (WRC) car Sébastien Ogier (Toyota) a abandonné.

Déjà victime d'une crevaison lui ayant fait perdre près d'une minute dans l'ES9 en début de matinée, comme Neuville et Loeb, Ogier a ensuite été victime d'une grosse panne de moteur dans l'ES11 et a abandonné, alors qu'il visait encore le podium.

Neuville avait 33 secondes d'avance sur Ogier et Sébastien Loeb, 2e ex aequo, au départ de cette 3e et dernière journée mais il a crevé, tout comme Ogier et Loeb, dans Cetibeli (ES9, 38 km), la spéciale que tous les pilotes craignaient.

Cette série de crevaisons a permis à Evans de passer en tête avec, après l'ES10, une jolie marge de sécurité sur ses rivaux: 42 secondes d'avance sur Neuville, 46 sur Ogier et 51 sur Loeb, qui visaient tous une place sur le podium.

La Toyota d'Ogier immobilisée dans l'ES11 dans un nuage de fumée, Evans a ensuite assuré pour remporter ce rallye qu'il avait manqué l'an dernier car blessé au dos. Il compte désormais 18 points d'avance sur Ogier à deux manches de la fin, prévues en Sardaigne et en Belgique.

La Power Stage finale (ES12) a permis à Neuville de prendre cinq points de bonus au championnat et à son coéquipier Ott Tänak, victime samedi d'un problème de direction, d'en prendre quatre pour préserver le suspense dans la course au titre mondial.