Rallye de Turquie: "jour parfait" pour Ogier, Tänak abandonne

Sébastien Ogier n'aurait pu rêver meilleure journée au Rallye de Turquie, 11e manche sur 14 du Championnat du monde WRC samedi, en prenant la place de leader alors que ses rivaux pour le titre ont perdu gros.

Les routes sinueuses turques n'ont pas failli à leur réputation, mettant au tapis les deux premiers pilotes au Championnat du monde: l'Estonien Ott Tänak (Toyota) a abandonné après un problème électrique survenu dans une liaison lors des deux premières spéciales, alors que son dauphin Thierry Neuville (Hyundai) est sorti de piste, perdant plus de 4 minutes dès la première spéciale du jour.

"C'est une journée parfaite", résume le sextuple champion du monde en titre Sébastien Ogier (Citroën), troisième au classement du championnat pilotes. "Aucun problème, un bon rythme et nos adversaires ont eu des soucis."

Mais gare à l'excès d'optimisme, les quatre dernières spéciales qui attendent les pilotes dimanche pourront rebattre les cartes en mettant encore les mécaniques et les pneus à rude épreuve. Et Ogier le sait, lui qui était sorti de piste l'an passé alors qu'il était bien placé.

D'autant plus que le pilote français, qui compte 40 points de retard sur Ott Tänak et 7 sur Thierry Neuville au championnat du monde pilotes, ne peut se permettre de laisser filer cette occasion.

- Lutte pour la Power Stage -

L'Estonien de Toyota espère être de nouveau en compétition dimanche pour grappiller quelques points lors de la Power Stage, son équipe ayant "identifié la défaillance" au cours de l'après-midi.

"Ça rend tout plus facile, plus besoin de contrôler, il faut juste revenir dans la lutte" a-t-il tenté de positiver, lui qui avait déjà souffert d'une crevaison vendredi et qui n'était que huitième au terme de la première journée.

Thierry Neuville a aussi perdu d'importants points en sortant de route pendant la première spéciale, rétrogradant du 3e au 8e rang.

"Je suis très déçu, nous avons mis tant d'efforts dans cette lutte et c'est dur à digérer alors que tout ça aurait pu être facilement évité", a réagi le Belge, trop loin pour espérer remonter malgré ses bons temps de l'après-midi. "Nous devons rester optimistes car il y a eu tellement de retournements de situation dans la bagarre entre nous trois", pour le titre, a-t-il assuré.

"Concentration maximum sur la Power Stage. Le combat est loin d'être fini", a encore lancé le pilote belge.

Dans la bagarre pour ces 5 derniers points - une victoire en rapportant 25 -, Citroën semble bien armée, avec ses deux pilotes largement devant les autres concurrents.

"Nous savions que la voiture se débrouillerait bien sur ce terrain après les tests avant le rallye", a confirmé Sébastien Ogier.

Au coude-à-coude puisque à peine 2/10 de seconde sépare Ogier de son équipier finlandais Esapekka Lappi après les 13 premières spéciales, les Citroën comptent en revanche 1 min 17 sec sur leur plus proche poursuivant, Andreas Mikkelsen (Hyundai).

Mais l'équipier d'Ogier, loin au championnat du monde, a déjà confirmé qu'il ne lui ferait pas de l'ombre: "Je n'en ai pas grand-chose à faire de ne pas être premier. Seb a besoin de ces points et je vais essayer de le soutenir jusqu'à l'arrivée."