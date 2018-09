Rallye de Turquie: le sort accable Ogier et Neuville mais épargne Tänak

Sébastien Ogier et Thierry Neuville pleurent, Ott Tänak peut sourire: l'outsider estonien pourrait faire une très belle affaire au Championnat du monde (WRC) s'il remporte dimanche le Rallye de Turquie, dont les pistes piégeuses ont mis hors jeu les deux favoris samedi.

A l'issue de l'avant-dernière journée, le pilote Toyota occupait la première marche du podium provisoire, 13 sec 1/10 devant son coéquipier finlandais Jari-Matti Latvala et 1 min 10 sec 5/10 devant le Néo-Zélandais Hayden Paddon (Hyundai).

Sauf incident lors des quatre spéciales au programme dimanche, son résultat final devrait lui permettre d'arracher à Ogier, qui ne le devance que de 13 points, la deuxième place du classement des pilotes et de se rapprocher du leader Neuville, qui pointe à 36 longueurs.

Le vainqueur des deux derniers rallyes ne va pas toutefois crier victoire trop vite, au vu de ce que la dixième manche sur treize cette saison a réservé jusque-là à ses participants, même les plus aguerris.

La journée de samedi a vu pas moins de quatre changements de leader (Neuville, Ogier, le Norvégien de Hyundai Andreas Mikkelsen puis Tänak) et cinq abandons parmi les têtes d'affiche.

C'est Neuville qui le premier a subi les affres du sort, contraint à abandonner pour la journée après avoir cassé une suspension pendant la première spéciale du jour (ES8).

"Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Quelque chose a cassé alors que nous n'avons pas subi d'impact. Nous n'avons pas eu de chance", a réagi le Belge de Hyundai. "Je suis extrêmement déçu mais ça fait partie du jeu, du rallye, particulièrement dans des conditions aussi cassantes que ce week-end."

- "Ca fait partie du jeu" -

Ogier a connu le même sort dans la spéciale suivante mais, contrairement à son meilleur ennemi, ses réparations de fortune lui ont permis de prendre in extremis le départ de l'ES10 et de se maintenir dans le jeu, quatrième à portée de ses devanciers.

Mais le mauvais oeil n'en avait pas fini avec le pilote M-Sport, incapable de dégager sa Ford Fiesta sortie de route dans la onzième spéciale. Sa journée était terminée et avec elle ses espoirs de reprendre à Neuville, qui le devance de 23 points, la tête du Championnat.

Réparer la voiture après la casse de la matinée "a été un véritable combat", a raconté le Français. "Je le sens de partout. Malheureusement, nous n'en avons tiré aucun bénéfice. Ce qui s'est passé ensuite a été une grande surprise, je me suis retrouvé coincé bêtement. Sans ça, nous aurions été à la lutte pour les premières places, mais avec des si..."

Les deux hommes, que 3/10 de seconde seulement séparaient vendredi soir en tête de la course et qu'on voyait se livrer un intense combat pendant le week-end, pourront reprendre la route dimanche en Rally2 pour espérer inscrire quelques points lors de la Power Stage (ES17) et ainsi limiter la casse.

La journée a également été marquée par l'incendie spectaculaire de la Citroën de l'Irlandais Craig Breen et de son copilote britannique Scott Martin, qui sont indemnes. Le véhicule, dans l'habitacle duquel de la fumée avait commencé à s'échapper pendant la onzième spéciale, a été entièrement ravagé par les flammes à l'arrivée, provoquant l'abandon de l'équipage.

C'est la première fois que le Rallye de Turquie, qui n'avait pas figuré au programme du WRC depuis 2010, fait escale dans la région de Marmaris (sud-ouest). Les pilotes, qui ont découvert le terrain en reconnaissances en début de semaine, craignaient la casse à cause des innombrables cailloux qui le jonchent. Ils ne s'étaient pas trompés.