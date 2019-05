Rallye du Chili: Tänak vainqueur, Ogier de nouveau leader du championnat

Ott Tänak vainqueur pour la 2e fois et Sébastien Ogier de nouveau leader chez les pilotes: les cartes du Championnat du monde des rallyes (WRC) ont encore été rebattues dimanche à l'issue de la 6e manche inédite au Chili.

L'Estonien de Toyota, qui a pris les commandes dans la deuxième spéciale et n'a jamais ensuite été inquiété, s'impose devant le Français de Citroën et un autre illustre Sébastien, Loeb cette fois, qui signe son premier podium avec Hyundai.

Avec désormais 122 points, Ogier reprend la tête du classement des pilotes au Belge Thierry Neuville (Hyundai), contraint à l'abandon après un accident samedi et bloqué à 110 unités. Tänak remonte lui à la 2e place avec 112 points.

Les trois favoris pour le titre mondial comptent donc désormais deux succès chacun cette saison (Monte-Carlo et Mexique pour Ogier, Suède et Chili pour Tänak, Corse et Argentine pour Neuville) et le suspense peut perdurer.

"C'était très important pour l'équipe après deux déconvenues successives alors que nous étions en tête", insiste Tänak, 6e en Corse suite à une crevaison et 8e en Argentine, victime de problèmes mécanique et électrique.

"Nous prouvons de nouveau que nous avons ce qu'il faut pour gagner. Nous continuons de pousser. Nous avons ce qu'il faut et nous pouvons le faire !", scande l'Estonien, en quête de sacre chez les pilotes comme chez les constructeurs.

Dans ce second classement, Hyundai garde l'avantage avec 178 points, devant Toyota (149), Citroën (143) et M-Sport Ford (100).

Sur des routes forestières boueuses figurant pour la première fois au calendrier du WRC, le pilote de 31 ans n'a eu besoin ce week-end "que" de "garder sa concentration et son énergie" pour gérer son avance.

Ogier, qui n'a cessé de répéter qu'il ne disposait pas d'une voiture lui permettant de rivaliser, échoue à 23 sec 1/10, contre 22 sec 4/10 vendredi soir.

- Duel Ogier-Loeb -

Le sextuple champion du monde a par contre dû résister dimanche au retour de Loeb, qui termine à 7 sec 1/10, dans un affrontement réminiscent de la saison 2011, quand ils évoluaient tous les deux chez Citroën.

Le pilote Hyundai avait en effet carte blanche pour tenter de le détrôner afin de le priver de quelques points dans la quête du titre et de préserver les chances de Neuville.

"Je suis très heureux de pouvoir me battre avec lui, s'est réjoui Loeb, 45 ans, une fois la ligne d'arrivée franchie. Ca fait longtemps que je n'avais pas piloté comme ça. Etre à la lutte est magnifique !"

"C'est une bonne seconde place après une bataille intéressante", a réagi Ogier, gêné pendant la 16e et dernière spéciale par l'ouverture d'un extincteur dans sa voiture ! "Avec ce nouveau podium, nous confirmons notre très bon début de saison, très régulier et effectuons une belle opération pour le championnat."

Le week-end restera surtout marqué par le très impressionnant accident de Neuville: lui et son copilote Nicolas Gilsoul sont sortis indemnes ou presque d'un choc à haute vitesse sanctionné par pas moins de sept tonneaux!

Le Belge, qui ne déplore que quelques points de suture à une jambe, prendra part comme prévu à la prochaine manche au Portugal du 30 mai au 2 juin, en prévision de laquelle il entend retrouver le volant pour des essais dès vendredi !

De retour au parc d'assistance sur des béquilles quelques heures après son crash, il essayait de trouver du positif à sa dégringolade au Championnat. Elle est l'occasion, disait-il, de reprendre une position de départ moins défavorable que celle d'ouvreur, dévolue au leader le premier jour. "Cela nous donne une chance de revenir, le Championnat est toujours très ouvert." Qu'on se le dise.