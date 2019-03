Rallye du Mexique: Ogier en tête, Mikkelsen et Sordo s'arrêtent

Sébastien Ogier (Citroën), le sextuple champion du monde français, était en tête du Rallye du Mexique à l'issue de la journée de vendredi, marquée par plusieurs abandons, notamment du Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai) et de l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai).

"Ç'a été une journée presque parfaite, sauf pour notre crevaison dans la septième spéciale. Je suis très heureux", a réagi Ogier.

Il a profité de l'abandon de Mikkelsen, qui était leader au bout des trois premières spéciales de vendredi, mais qui a dû abandonner lors de la quatrième, quand une pierre a endommagé son véhicule.

Le Français avait pourtant commencé la journée de vendredi mécontent de son troisième rang, dû au temps théorique qui lui avait été attribué après la suspension de la première spéciale jeudi, pour des raisons de sécurité, sans qu'il n'ait pu la disputer. "Mais on s'est arrangé pour faire mieux", a-t-il ponctué.

Ogier mène la danse avec un temps d'une heure, 18 minutes, 33 secondes et 8 dixièmes.

Sordo, qui le talonnait à moins de cinq secondes au bout de l'ES6, a dû lâcher prise en raison d'un problème électrique.

D'autres pilotes ont également abandonné: les Finlandais Teemu Suninen (Ford) et Jari-Matti Latvala (Toyota), le Polonais Lukasz Pieniazek (Ford) et le Canadien Boris Djorjevic (Ford).

Le deuxième du classement est désormais le Britannique Elfyn Evans (Ford), à 14,8 secondes, suivi par son compatriote Kris Meeke (Toyota).

L'Estonien Ott Tänak (Toyota), leader du Championnat, et son dauphin belge Thierry Neuville (Hyundai), pénalisés par leurs positions d'ouvreurs et une crevaison pour le second, ne pointent qu'aux 4e et 6e rangs.

Samedi, le Rallye du Mexique comportera neuf spéciales, sur 138,37 kilomètres.

Classement du Rallye du Mexique, 3e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), à l'issue des spéciales disputées vendredi dans l'Etat de Guanajuato (centre):

1. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (FRA/Citroën C3) 1:18:33.8

2. Elfyn Evans-Scott Martin (GBR-GBR/Ford Fiesta) à 14.8

3. Kris Meeke-Sebastian Marshall (GBR-GBR/Toyota Yaris) à 21.1

4. Ott Tänak-Martin Järveoja (EST-EST/Toyota Yaris) à 37.1

5. Esapekka Lappi-Janne Ferm (FIN-FIN/Citroën C3) à 39.1

6. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL-BEL/Hyundai i20) à 1:00.7

7. Marco Bulacia-Fabian Cretu (BOL-ARG/Skoda Fabia R5) à 5:16.1

8. Benito Guerra-Jaime Zapata (MEX-MEX/Skoda Fabia R5) à 5:25.9

9. Alberto Heller-José Díaz (CHI-ARG/Ford Fiesta R5) à 6:31.5

10. Ricardo Triviño-Marc Martí (MEX-ESP/Skoda Fabia R5) à 9:07.2

...

Abandons: Andreas Mikkelsen-Anders Jaeger (NOR-NOR/Hyundai i20), Teemu Suninen-Marko Salminen (FIN-FIN/Ford Fiesta), Dani Sordo-Carlos del Barrio (ESP-ESP/Hyundai i20 Coupé), Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (FIN-FIN/Toyota Yaris), Lukasz Pieniazek-Kamil Heller (POL-POL/Ford Fiesta R5), Boris Djorjevic-John Hall (CAN-CAN/Ford Fiesta R2)