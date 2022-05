Rallye du Portugal: Evans toujours en tête à la mi-journée

Le Britannique Elfyn Evans (Toyota) était toujours leader du Rallye du Portugal, 4e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), à l'issue des trois spéciales courues samedi matin dans les régions de Braga et Porto (nord).

Le pilote de 33 ans, vainqueur sur les routes portugaises en 2021, a remporté deux des trois spéciales de la matinée et conforté son avance sur son poursuivant, le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), à 18,4 secondes.

Rovanperä, en tête au classement du championnat du monde, a pour sa part signé le meilleur temps sur l'ES11, une spéciale très difficile pour les Français Sébastien Loeb et Sébastien Ogier.

Loeb, 48 ans, nonuple champion du monde et en "pige" pour l'équipe M-Sport Ford au Portugal, a connu "un problème technique dans l'ES11" et "se retirera pour la journée", a indiqué M-Sport sur Twitter.

La veille, l'Alsacien avait déjà dû abandonner après avoir heurté un muret de sécurité dans l'ES5, alors qu'il se trouvait en tête du rallye.

Sébastien Ogier (Toyota), octuple champion du monde qui effectue pour sa part une pige avec le constructeur japonais, a également été piégé dans l'ES11.

Le Gapençais, champion du monde en titre, a atterri dans le fossé à la sortie d'un virage avant de réussir à sortir indemne de sa Yaris comme son copilote. "Ogier et Benjamin Veillas vont bien", a précisé Toyota dans un tweet.

Le pilote de 38 ans est parvenu à dégager sa voiture du bas-côté et a finalement pu terminer l'ES11, mais avec un retard très important. Il a également participé à l'ES12, dernière spéciale de la matinée, mais n'a plus aucune chance de l'emporter au Portugal.

Vendredi, il avait mis fin à sa journée par un abandon après avoir crevé une première fois dans l'ES6 puis à nouveau dans l'ES7.

Après trois manches du championnat disputées sur l'asphalte et la neige, le WRC revient sur sa surface de prédilection au Portugal, la terre.

Basée à Matosinhos, près de Porto, cette quatrième épreuve propose des routes de terre rapides et techniques dans le centre et le nord du pays, poussiéreuses lors des premiers passages, cassantes et accidentées ensuite.

Samedi, les pilotes devront encore parcourir une boucle de trois spéciales sans assistance mécanique dans les régions de Braga et Porto (nord), avant une étape chronométrée sur un tracé urbain de 3,3 km à Porto.