Rallye du Portugal: Loeb et Ogier abandonnent pour la première journée

Les Français Sébastien Loeb et Sébastien Ogier ont été contraints à l'abandon vendredi avant la fin de la première journée du Rallye du Portugal, ont annoncé leurs équipes.

Loeb, 48 ans, nonuple champion du monde et en "pige" pour l'équipe M-Sport Ford au Portugal, a heurté un muret de sécurité alors qu'il avait pris les commandes de la course dans la matinée, en signant le meilleur temps sur l'ES4 à Arganil.

"Après avoir perdu une roue dans l'ES5, Sébastien Loeb s'est arrêté dans l'étape. L'équipage se retirera pour la journée", a indiqué M-Sport sur Twitter.

"Désolé...", a sobrement déclaré Loeb dans un post sur Twitter, accompagné d'un cliché de sa voiture montrant sa roue arrière droite désolidarisée de l'essieu.

Sébastien Ogier (Toyota), octuple champion du monde en titre qui effectue pour sa part une pige avec le constructeur japonais Toyota, a dû jeter l'éponge dans l'ES7 peu après avoir gagné l'ES5 disputée sur les hauteurs de Lousa.

Le pilote de 38 ans a d'abord crevé une première fois dans l'ES6 puis à nouveau dans l'ES7.

"Sébastien Ogier et Benjamin Veillas se sont retirés dans l'ES7 et ont abandonné pour la journée n'ayant plus de roue de secours", a expliqué Toyota sur Twitter.

Si les deux Sébastien repartent samedi, ils écoperaient d'une importante pénalité, rendant un succès quasiment impossible sur les routes portugaises souvent piégeuses.

Ogier est codétenteur du record de victoires au Rallye du Portugal avec cinq succès, à l'instar du Finlandais Markku Alén.

A l'issue de l'ES7, particulièrement exigeante pour les pneumatiques, le Britannique Elfyn Evans (Toyota) était en tête du classement avec sept secondes d'avance sur le Belge Thierry Neuville (Hyundai) et quatorze sur le leader du championnat, le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota).