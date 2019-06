Rallye du Portugal: Tänak garde la tête mais les Toyota sont menacées

Ött Tänak (Toyota) gardait la tête du rallye du Portugal à l'issue de la 2e journée, samedi, devant son équipier Kris Meeke mais les voitures japonaises ont connu des ennuis d'amortisseurs qui les placent sous la menace de leurs adversaires.

L'avantage de Tänak sur Meeke a fondu pour s'établir à 4,3 secondes à l'issue de la 13e et dernière spéciale de la journée. Thierry Neuville (Hyundai) ne pointait plus qu'à 9,2 secondes et Sébastien Ogier (Citroën) à 21 secondes.

C'est le 3e pilote de Toyota, Jari-Matti Latvala, qui était le grand perdant. Encore 2e à 5 secondes de son équipier estonien à la mi-journée, il a cassé un amortisseur dans la 12e spéciale, perdant près d'une minute dans l'affaire et tombant à la 5e place. Il n'a pas pu ensuite prendre le départ de la 13e spéciale.

"C'est désespérant. Nous avions encore une chance pour un podium et c'est encore un abandon", a-t-il déploré sur twitter.

Autre victime de la journée, le Britannique Gus Greensmith qui, pour sa première apparition en WRC sur sa Ford, s'en tirait plutôt bien avec une 8e place samedi à la mi-journée. Mais il est sorti dans la 13e spéciale, est resté coincé dans un trou et n'a pu repartir.

Le rallye se concluera dimanche avec cunq autres spéciales, dont la dernière sera la Power Stage.

