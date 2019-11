Rallye: Ogier rejoint Toyota, sur les traces d'Auriol et Mäkinen

Ogier sur les traces d'Auriol: le Français Sébastien Ogier, sextuple champion du monde des rallyes, pilotera une Toyota en 2020, constructeur avec lequel Didier Auriol avait ouvert la voie en 1994 en devenant le premier Français sacré mondialement.

Mais c'est à un autre glorieux ancien qu'Ogier a pensé en rejoignant l'écurie japonaise: Tommi Mäkinen, son idole d'enfance qui se trouve être... le Team Manager de Toyota.

Le natif de Gap rejoint surtout --avec son copilote Julien Ingrassia-- l'écurie qui a sacré en 2019 chez les pilotes l'Estonien Ott Tanäk, ce dernier ayant décidé de rejoindre Hyundai à partir de 2020.

"Je suis vraiment impatient de rejoindre cette équipe", a commenté Ogier dans un communiqué de Toyota. "C'est un autre challenge pour moi, et j'ai hâte d'y être. On en avait déjà parlé fin 2016, même si cela n'avait pu se faire (...) Le plan est simple: gagner et conserver le titre de champion du monde des rallyes chez Toyota", a ajouté Ogier.

Sacré six années de suite avec Volkswagen (de 2013 à 2016) puis M-Sport Ford (2017 et 2018), il a terminé troisième au classement des pilotes en 2019, derrière Ott Tänak et le Belge Thierry Neuville.

- Quatrième constructeur pour Ogier -

A la fin de cette saison, le pilote de 35 ans a quitté Citröen, entraînant le retrait de la marque aux chevrons du Championnat du monde des rallyes (WRC).

Le Français n'avait pas caché être déçu par sa Citroën C4 WRC et son développement face aux redoutables Hyundaï et Toyota tout au long de la saison dernière. Ce changement d'écurie sera pour lui un quatrième et nouveau constructeur dans sa carrière. A priori le dernier si Ogier tient sa promesse de retraite à la fin de l'année 2020.

Changer ainsi d'équipe et de voiture représente une prise de risque pour le champion Français. Une risque que Toyota assume aussi en changeant ses trois pilotes: outre Ogier, Elfyn Evans et Kalle Rovanperä seront les autres pilotes de la marque en 2020.

"Je suis vraiment satisfait de notre liste de pilotes engagés pour la saison prochaine, a déclaré Mäkinen. "Je pense qu'on peut y voir un équilibre, ce qui nous permettra de viser plus de victoires, l'année prochaine et celles d'après. Nous savons que Sébastien est très fort et nous sommes impatients de travailler avec lui et Julien. Je trouve cela fantastique d'attirer un pilote avec un tel palmarès, cela montre tout ce que nous avons réussi à faire en si peu de temps avec notre équipe".