Rallye WRC: Sébastien Loeb au rallye de Monte-Carlo

Sébastien Loeb fera une réapparition en championnat WRC en participant au Rallye de Monte-Carlo (20-23 janvier) au volant d'une Ford Puma Hybrid 1, a annoncé mardi dans un communiqué l'écurie M-Sport Ford.

L'écurie a par ailleurs confirmé l'inscription pour toute la saison 2022 à bord d'une autre Ford Puma Hybrid 1 d'un deuxième Français, Adrien Fourmaux (26 ans), qui a été l'une des révélations de l'année 2021.

Loeb, 47 ans, neuf fois champion du monde WRC, a testé à plusieurs reprises ces dernières semaines la Ford Puma Hybrid 1. Sa dernière apparition en championnat WRC remontait au rallye de Turquie 2020 dont il avait pris la 3e place.

Les trois derniers pilotes à avoir inscrit leur nom au palmarès du mythique Monte-Carlo seront donc au départ fin janvier: le Belge Thierry Neuville, sacré en 2020, le Français Sébastien Ogier, qui a décroché cette année son 8e titre de champion WRC et détient le record de succès dans la Principauté (huit succès étalés entre 2009 et 2021), ainsi que Sébastien Loeb, lui-même vainqueur sept fois de l'épreuve entre 2003 et 2013.

./chc/gf