Rana Gorgani, la danse soufie au féminin

Elle est l'une des rares danseuses soufies à se produire en public, et depuis la pandémie, elle initie à cette pratique via Zoom. Alors que tout semble à l'arrêt, le mouvement giratoire est pour Rana Gorgani une manière de "donner un sens à l'existence".

Depuis ses premiers tours sur scène il y a dix ans, la Franco-iranienne de 37 ans étonne. Une derviche tourneur? Cette danse spirituelle et ancestrale est réservée traditionnellement aux hommes, même si des femmes s'y adonnent dans des cérémonies à huis clos, de la Turquie jusqu'en Afghanistan.

Longtemps elle a pensé "qu'il fallait que ça reste dans un cadre privé", affirme à l'AFP cette femme menue aux longs cheveux noirs et bouclés.

Jusqu'au jour où elle ose faire quelques tours lors d'un festival en plein air à Montpellier, où elle présentait des danses traditionnelles persanes. Après "quelques minutes, j'ai été prise de panique et me suis arrêtée pour quelques secondes. Comme si inconsciemment j'étais en train d'enfreindre une règle", se souvient-elle.

"Je suis repartie en tournant très vite, j'ai entendu un tonnerre d'applaudissements, et à la fin je me suis dit +tout va bien+". Des gens viennent la voir en coulisses, les larmes aux yeux, pour la remercier. "Il y a eu ce déclic", dit la derviche, affirmant qu'avec cette pratique "je ne montre pas, je suis moi".

- "Ni masculine, ni féminine" -

Dans le soufisme, vision mystique de l'islam, "l'âme n'est ni masculine ni féminine", dit-elle. Etre derviche et femme ne "va pas à l'encontre de cette spiritualité".

"On tourne, homme ou femme, avec une robe ample ou une jupe. On dit que le tissu qui vole révèle l'âme", explique Rana Gorgani.

Un paradoxe l'a toujours intéressé: dans les pays musulmans, les derviches hommes portent en public cette jupe, symbole féminin, alors que les femmes dansent en cachette.

"En Europe, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer artistiquement et librement", dit-elle.

La danse soufie est connue sous le nom de Samâ (l'écoute en arabe), cette "audition spirituelle" qui permet de parvenir au "hâl" (état en arabe, soit l'état qui mène à l'extase), au fil des rotations qui se font "toujours du côté gauche, celui du coeur, et dans le sens de la rotation de la Terre autour du Soleil".

Rana Gorgani emprunte la voie soufie dès l'âge de 14 ans, à l'occasion de sa première visite de son pays d'origine. Pendant de longues années, elle s'initie en participant à de nombreuses cérémonies en Iran mais aussi en Turquie, souvent secrètement.

En France, celle dont les parents ont quitté l'Iran après la révolution islamique lâche une carrière de comédienne pour se consacrer au Samâ. "Jalal al-Din Roumi disait +plusieurs voies mènent à Dieu, j'ai choisi celle de la musique et de la danse+. Ca a été mon cas", sourit-elle, en référence au célèbre poète soufi du 13e siècle dont les adeptes ont fondé la confrérie des derviches tourneurs.

- "Méditation en mouvement" -

Elle se lie d'amitié avec des derviches en Turquie, berceau de la confrérie, qui disent "comprendre" sa démarche.

Depuis la pandémie, cette diplômée en anthropologie de la danse et en ethnomusicologie donne des cours via Zoom, à chaque nouvelle lune et pleine lune.

A sa grande surprise, l'expérience s'avère "extrêmement intense", tant ses élèves avaient un besoin de "donner un sens à l'existence" et "de connexion avec leur être profond".

"Une centaine de personnes du monde entier ont participé à la première session au premier confinement, puis j'ai reçu de plus en plus de demandes", se rappelle-t-elle. Avec cette "méditation en mouvement", "je crois avoir aidé certaines personnes à se révéler à elles-mêmes".

Elle ose danser sur de la musique traditionnelle mais aussi sur les notes du piano de son complice Simon Graichy, ou encore sur une chanson de Jacques Brel interprétée par le duo Bird on The Wire. "Là où je vois des états de grâce", dit-elle.