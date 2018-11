Rasée par le feu, Paradise ne doit pas être reconstruite à l'identique, selon les experts

Il serait dangereux de reconstruire à l'identique la petite ville de Paradise, quasiment rasée par le feu de forêt le plus destructeur de l'histoire de la Californie, car ces "méga-incendies" vont devenir la norme dans l'ouest des Etats-Unis, mettent en garde des experts.

Plus globalement, la catastrophe de Paradise doit pousser les autorités à revoir les pratiques et les règles en matière d'urbanisme pour éviter la répétition d'un tel drame, affirment-ils.

Si le réchauffement climatique et une gestion des forêts inadaptée accentuent la fréquence et la violence des incendies, c'est bien la présence croissante des habitations dans les zones boisées qui les rend si meurtriers, souligne Bill Stewart, co-directeur du Centre pour la sylviculture de l'Université de Californie à Berkeley.

Ailleurs dans le monde, certains pays peuvent être proportionnellement plus touchés par les incendies que la Californie. Mais en France, au Portugal ou en Espagne par exemple, "les gens ne vivent pas au beau milieu de la forêt", déclare-t-il à l'AFP.

Déclaré le 8 novembre à l'aube, l'incendie baptisé "Camp Fire" a détruit en l'espace de 24 heures la quasi-totalité des bâtiments de Paradise et forcé à l'exil ses 26.000 habitants.

Au moins 79 victimes ont déjà été retrouvées dans les ruines de cette communauté rurale, nichée entre crêtes et vallons boisés dans les contreforts de la Sierra Nevada en Californie du Nord. Et le feu, qui n'est toujours pas maîtrisé, a englouti plus de 60.000 hectares de végétation.

A titre de comparaison, en France, les feux de forêts ont détruit quelque 8.000 ha au total sur le pourtour méditerranéen en 2016, et 12.000 ha en 2017.

- "Entourés de combustible" -

Une demi-douzaine de "méga-incendies" (ceux qui consument plus de 100.000 acres, soit environ 40.000 hectares) comme le Camp Fire ont déjà touché la Californie cette année, depuis les collines de Malibu prisées par les stars dans le sud de l'Etat jusqu'aux étendues sauvages du parc national de Yosemite au nord, relève Bill Stewart.

"C'est une augmentation encore plus rapide que ce que les chercheurs les plus pessimistes prévoyaient voici dix ans. Ca choque les observateurs les plus aguerris", déclare M. Stewart à l'AFP.

"Bien sûr, on peut essayer d'empêcher ces méga-incendies, mais même si on fait quelque chose on en aura peut-être quatre par an plutôt que huit", prévient-il.

"Les schémas que nous voyons à l'oeuvre laissent penser que les méga-incendies vont se poursuivre", reconnaît Matt Dias, responsable de l'Office californien des forêts et de la prévention des incendies.

Raison de plus selon lui pour promouvoir l'éducation des populations, le débroussaillage et l'élimination des millions d'arbres morts décimés par la sécheresse, programmes pour lesquels la Californie a débloqué une enveloppe d'un milliard de dollars sur cinq ans.

"Mais nous autres habitants de Californie devons comprendre une chose: nous vivons sous un climat méditerranéen, et le feu fait partie du paysage naturel de nos forêts", insiste Matt Dias, "donc le problème des feux à grande échelle va continuer à se poser."

Il faut imposer des restrictions sur les constructions dans des zones boisées, renchérit Bill Stewart, citant une récente étude selon laquelle un tiers des logements aux Etats-Unis sont situés à la lisière entre zones urbaines et végétation.

Et ces nouvelles normes doivent selon lui particulièrement s'appliquer pour la reconstruction de Paradise, qui nécessitera plusieurs années. "Il faut réfléchir à un moyen de concevoir la nouvelle Paradise plus comme un village européen, ou une ville de montagne dédiée au ski, sans avoir de maisons au milieu des arbres", lance le chercheur.

"On pourrait avoir un village entouré de prairies, et au-delà la forêt, comme dans les Pyrénées", suggère M. Stewart. "Ce serait beaucoup plus sûr si on n'avait pas des gens qui vivent littéralement entourés de combustible."