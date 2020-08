RDC: crash d'une avionnette dans le parc de Kahuzi-Biega

Une avionnette s'est écrasée dans la région du parc de Kahuzi-Biega, dans l'est de la République démocratique du Congo, avec quatre personnes à son bord, a-t-on appris vendredi de sources officielles.

Le sort des deux pilotes et des deux passagers était encore inconnu.

"Je viens d'apprendre le crash d'un avion de la société Agefreco qui venait de Kalima vers Bukavu avec à son bord 4 personnes", a annoncé le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, dans un tweet.

L'accident s'est produit jeudi vers 16H00 (14H00 GMT) "à Kasirusiru tout près du parc de Kahuzi-Biega, il avait a son bord quatre personnes - deux pilotes (un Russe et un Congolais) et deux passagers - en plus de quelques vivres que l'avion devait ramener à Bukavu", a expliqué à l'AFP un responsable de la Régie des voies aériennes (RVA).

Ce petit porteur de l'Agence de fret Agefreco "a perdu le contact avec la tour de contrôle 4 minutes avant son atterrissage à l'aéroport de Kavumu" à Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu, a-t-il ajouté.

L'appareil n'a pas été localisé et l'armée et des experts de la société Agefreco ont débuté des recherches vendredi matin.

Les causes de l’accident étaient encore inconnues "mais nous avons deux hypothèses : la panne technique ou des brouillards qui sont fréquents en saison sèche dans le parc de Kahuzi-Biega", a expliqué ce responsable aéroportuaire.

Le parc national de Kahuzi-Biega (PNKB) est un sanctuaire des derniers gorilles des plaines de l'Est. Il s'étend sur 6.000 km2 (1/5e de la Belgique) dont une bonne partie échappe à la direction du parc et sert de refuge à des activités illégales (groupes armés, exploitation du charbon de bois...).

Les avionnettes sont le principal moyen de transport des produits de première nécessité et des minerais dans cette zone enclavée, repaire de dizaines de groupes armés.