Real Madrid: Benzema, "un footballeur fantastique", résume Ancelotti

Karim Benzema est "un footballeur fantastique", a déclaré Carlo Ancelotti samedi en conférence de presse le lendemain de la prolongation du contrat de l'attaquant français jusqu'en 2023, avant le match du Real Madrid à Levante dimanche (22h00) pour la 2e journée de Liga,

"Karim est une pièce fondamentale de cette équipe. Je ne le découvre pas maintenant. Mais je trouve qu'il a plus de personnalité, il est plus mature. C'est un joueur complet, un footballeur fantastique. C'est un plaisir de l'entraîner, de le voir jouer. Il vient de prolonger et je suis très content pour lui, on voit qu'il a très envie de continuer au Real Madrid", a résumé l'entraîneur du Real samedi en conférence de presse d'avant-match.

"L'aspect mental est très important dans le football d'aujourd'hui. Cette capacité à avoir assez de personnalité pour montrer que tu as ta place dans un effectif comme celui du Real Madrid. Ça n'arrive pas toujours, il y a des joueurs qui ne l'ont pas. Il y a 20 ans, à mon époque, quand tu étais bon techniquement, tu jouais. Aujourd'hui, si tu n'es pas fort mentalement, tu ne pourras pas montrer toutes tes qualités", a jugé le technicien italien.

Auteur de deux buts lors de la première journée contre Alavés (4-1), Benzema a prolongé vendredi son contrat avec le club merengue d'une saison supplémentaire, jusqu'au 30 juin 2023.

Son association avec le prodige du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé fait saliver la presse espagnole depuis le début de la semaine, mais Ancelotti est resté prudent sur le sujet.

"Le club et moi avons la même vision pour le futur. (...) Les joueurs sont motivés, concentrés sur leur travail. Individuellement, je ne sais pas, mais collectivement, on ne parle pas du mercato, on ne pense qu'à bien préparer les matches", a assuré l'entraîneur merengue.

"Cette équipe, telle qu'elle est, peut jouer sur tous les tableaux. On a de très grandes vedettes, cette équipe est remplie d'étoiles. Mais toutes seules, les stars restent des stars. Si elles travaillent ensemble, elles gagnent des titres", a résumé Ancelotti, avec son sens de la formule.