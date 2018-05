Real Madrid: Isco titulaire, Bale remplaÃ§ant en finale contre Liverpool

C'est la seule petite surprise dans les compositions pour la finale de la Ligue des champions samedi à Kiev: l'ailier gallois Gareth Bale débutera la rencontre sur le banc côté Real Madrid, Zinédine Zidane lui ayant préféré l'Espagnol Isco face à Liverpool, a indiqué le club sur Twitter.

De son côté, l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp a fait confiance à son onze type, alignant notamment en attaque son trio en pleine forme, Sadio Mané, Roberto Firmino et Mohamed Salah, a indiqué le compte Twitter du club anglais à une heure du coup d'envoi.

Le Sénégalais, le Brésilien et l'Egyptien, qui pèsent respectivement 9, 10 et 10 buts lors de cette édition de Ligue des champions, vont tenter de priver le Real Madrid et 'Zizou' d'une troisième Ligue des champions consécutive, ce qui serait une première pour un entraîneur.

Mais l'équipe du Real est impressionnante, avec Raphaël Varane et Sergio Ramos en charnière centrale, le milieu type Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, et la star Cristiano Ronaldo, 15 buts en C1 cette saison, aux côtés de Karim Benzema en attaque. Isco devrait logiquement être positionné en meneur de jeu.

A Liverpool, Klopp n'avait de toute façon pas beaucoup d'alternative, et en l'absence du milieu anglais Alex Oxlade-Chamberlain, touché au genou en avril, c'est le Néerlandais Georginio Wijnaldum qui va débuter au milieu de terrain, aux côtés de James Milner et du capitaine Jordan Henderson.

Les équipes

Real Madrid: Navas - Carvajal, Varane, Ramos (cap.), Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco - Benzema, Cristiano Ronaldo.

Entraîneur: Zinedine Zidane (FRA)

Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson (cap.), Milner - Mané, Firmino, Salah.

Entraîneur: Jürgen Klopp (GER)

Arbitre: Milorad Mazic (SRB)