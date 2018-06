Real Madrid: le départ de Zidane laisse la presse espagnole "en état de choc"

"Etat de choc", "commotion", "dérobade surprise"... La presse espagnole n'avait pas vu venir la décision de Zinédine Zidane de quitter le Real Madrid et c'est une incrédulité mêlée de gratitude qui domine dans les colonnes des journaux madrilènes.

"Zidane s'en va en laissant un héritage légendaire et des supporters en état de choc", écrit en première page Marca, le quotidien sportif le plus lu d'Espagne, avec ce jeu de mot en titre: "GraZZias" ("MerZZi pour tout").

"Personne ne s'y attendait. Ni le club, ni les joueurs, ni le public", poursuit Marca en pages intérieures. "Un mythe s'en va".

Et un mot revient en boucle: la démission de Zidane au sommet de sa gloire, après une troisième Ligue des champions en deux ans et demi, a fait l'effet d'une "bombe" dans le football espagnol et le club le plus titré d'Europe. "Ambiance d'enterrement dans le vestiaire", titre Marca.

"Zidane a jeté l'éponge par surprise", relève pour sa part le quotidien madrilène As même si son directeur Alfredo Relaño salue dans un éditorial la noblesse du technicien français.

"C'est le moment idéal pour quitter le Real, au sommet, sans rien à perdre", écrit l'éditorialiste, qui évoque Napoléon pour rappeler que sonner la retraite à temps équivaut parfois à une victoire.

A Barcelone, évidemment, le ton est plus soulagé que louangeur tant les exploits du Real de Zidane ont éclipsé depuis 2016 les trophées remportés par le FC Barcelone.

"Le Real Madrid en état de choc", titre en première page Mundo Deportivo, décrivant un club "sens dessus dessous" après le "séisme Zidane".

Même tonalité sombre et même fond noir en Une du quotidien catalan Sport: "Zidane annonce son départ par surprise et laisse le Real en état de choc", jubile presque le journal, ouvertement pro-Barça.

Sport concède néanmoins que le technicien français a réussi sa sortie. "Zidane a toujours été un gentleman, qui fait les choses dans l'ordre", souligne le quotidien. "Il a annoncé sa démission avec sérénité et naturel".