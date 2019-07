Recherche trophées de Boris Becker pour éponger ses dettes

L'un des administrateurs judiciaires chargés de vendre les actifs de Boris Becker pour éponger une partie de ses dettes a appelé ceux qui pourraient détenir un des trophées manquants de la star déchue du tennis allemand à se faire connaître.

La vente aux enchères, en ligne, de 82 articles appartenant au plus jeune vainqueur de l'histoire de Wimbledon à l'âge de 17 ans, a débuté le 27 juin et doit s'achever jeudi, selon la maison Wyles Hardy, basée au Royaume-Uni.

Le lot inclut médailles, coupes, raquettes, montres et photographies, mais plusieurs "gros trophées" du champion manquent à l'appel, dont certains remportés à l'Open d'Australie et à Wimbledon, a indiqué Mark Ford, l'un des trois administrateurs judiciaires du cabinet londonien chargé de réduire la dette de Becker.

"Nous les avons demandés et redemandés", a-t-il déclaré à l'AFP. "Nous avons publié un communiqué de presse conjoint avec M. Becker l'année dernière pour que (les personnes qui pourraient les avoir) se manifestent".

"Ils peuvent être exposés quelque part, dans un musée ou un autre lieu, voire oubliés dans une résidence privée quelque part".

Selon Mark Ford, le montant des dettes de Boris Becker pourrait atteindre 50 millions de livres sterling (56 millions d'euros) et la vente de ces trophées manquants pourrait permettre de réunir plus d'argent pour rembourser les créanciers.

Le triple vainqueur de Wimbledon, âgé de 51 ans, avait été déclaré en faillite en 2017. En juin 2018, il avait stoppé au dernier moment la vente aux enchères de ses trophées et souvenirs personnels en invoquant un prétendu statut diplomatique.

L'ex-numéro un mondial avait alors affirmé avoir été nommé par le président de la Centrafrique "attaché" auprès de l'Union européenne pour les affaires culturelles, sportives et humanitaires de ce pays.

Mais l'administration centrafricaine avait rétorqué que le passeport brandi par Becker était un faux, venant manifestement d'un lot "de passeports vierges volés".

Becker avait clos cet épisode baroque en décembre en renonçant à revendiquer l'immunité devant un tribunal londonien spécialisé dans les affaires d'insolvabilité.

Six fois titré en Grand Chelem, "Boum Boum" Becker, ainsi surnommé pour son service ravageur, a remporté 49 titres et obtenu plus de 20 millions d'euros de gains pendant sa carrière sportive. Il se consacre aujourd'hui à ses activités liées au tennis, notamment celle de commentateur.