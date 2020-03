Réconciliation culinaire franco-italienne autour d'une pizza

Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi di Maio, et l'ambassadeur de France à Rome, Christian Masset, ont scellé mercredi à Rome une réconciliation autour d'une pizza, plat national malmené la veille en France par des humoristes sur la chaîne Canal+.

Dans une vidéo satirique de l'émission française Groland diffusée mardi sur Canal+, un pizzaiolo avait toussé et craché des glaires vertes sur une pizza "Corona" sortant du four, provoquant l'ire des Italiens en pleine épidémie de coronavirus. La chaîne de télévision française avait dû présenter ses excuses.

Mercredi, Luigi di Maio et Christian Masset se sont engouffrés ensemble dans une pizzeria napolitaine, non sans avoir averti les télévisions massées à l'extérieur pour immortaliser ce moment de diplomatie culinaire. Les deux hommes ont accompagné leur pizza d'une bière, a constaté l'AFP-TV.

"Elle est délicieuse, excellente!", a apprécié à sa sortie l'ambassadeur français, devenu malgré lui un spécialiste des crises diplomatiques depuis son arrivée en Italie.

Le diplomate français avait été rappelé à Paris l'an dernier, après une série d'affronts de la part du tandem gouvernemental de l'époque, Luigi Di Maio (issu du Mouvement Cinq Etoiles, anti-establishement) et Matteo Salvini, le chef de La Ligue (extrême-droite).

M. Masset a pris soin mercredi de ne pas jeter de l'huile sur le feu. "Nous avons dit tout ce que nous avions à dire, maintenant c'est la rencontre de l'amitié", a-t-il commenté à la sortie, en vantant "cette pizza napolitaine que les Français aiment tant".

"Je viens ici vraiment dans un esprit d'amitié après le sommet franco-italien", tenu la semaine dernière à Naples, a insisté le Français.

Le diplomate avait opté pour une pizza Margherita avec de la mozzarella, Luigi di Maio né dans la région de Naples pour une Margherita sans tomates.

"Hier une télévision française avait diffusé une vidéo qui offensait la pizza italienne et notre pays", a commenté le ministre italien sur les réseaux sociaux, en remerciant l'ambassadeur de sa participation.

"Nous avons mangé ensemble une bonne pizza napolitaine, l'un des produits d'excellence que le monde entier nous envie", a constaté M. Di Maio, en demandant "l'arrêt des polémiques".

L'Italie est le pays européen le plus touché par l'épidémie de coronavirus, avec 79 morts et un peu plus de 2.500 personnes contaminées.