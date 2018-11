Record Guinness de la plus grande carte postale sur un glacier suisse

La plus grande carte postale de tous les temps, selon le Guinness Book, composée de 125.000 messages et dessins d'enfants et d'adolescents du monde entier, a été déployée vendredi sur un glacier suisse pour attirer l'attention sur le changement climatique.

L'opération a été organisée par la Direction du développement et de la coopération suisse et la Fondation WAVE (World Advanced Vehicle Expedition) sur le glacier Aletsch (sud), à plus de 3.400 mètres d'altitude, en prévision de la COP24 sur le climat qui se tiendra en décembre en Pologne.

Des plaques composées chacune de 64 cartes plastifiées ont été déployées côte à côte sur un carré d’environ 2.500 m2 sur lequel on peut lire ces deux messages en anglais: "STOP GLOBAL WARMING # 1.5 °C" (Stop au réchauffement climatique # 1,5°C) et "WE ARE THE FUTURE GIVE US A CHANCE" (Nous sommes l'avenir, donnez-nous une chance).

Le récent rapport spécial du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) montre qu'il est encore possible, à certaines conditions, de limiter le réchauffement planétaire à +1,5°C. Ce seuil permettrait de contenir les effets négatifs à un niveau acceptable.

Selon les organisateurs, des établissements scolaires de 35 pays ont participé à cette campagne.

Ils ont annoncé qu'une carte postale de la mosaïque géante va être envoyée aux participants de la COP24 depuis le bureau de poste le plus haut d'Europe, situé au col de Jungfraujoch, qui surplombe le glacier Aletsch.