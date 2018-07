Réduction des pesticides: 2 M EUR pour passer à 30.000 fermes expérimentales

Le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert a annoncé jeudi une enveloppe de 2 millions d'euros afin de multiplier par 10 le nombre de fermes expérimentales Dephy, aux méthodes de production adaptées pour diminuer l'usage des produits phytosanitaires.

"Nous devons avoir plus de budget pour accompagner les fermes Dephy et les collectifs d'agriculteurs qui travaillent autour des solutions de bio-contrôle et faire en sorte qu'il y ait de véritables résultats", a indiqué à l'AFP le ministre, en déplacement dans les Bouches-du-Rhône.

Le montant de l'enveloppe de l'appel à projets sera de 2 millions d'euros, a précisé le ministère.

"Nous souhaitons multiplier par 10 à l'horizon 2021 les fermes Dephy, passant ainsi de 3.000 à 30.000 structures", a rappelé M. Travert, en route pour visiter une exploitation appartenant au réseau "Ferme Dephy Ecophyto" à Maillane, au sud d'Avignon.

"Les fermes Dephy développent des méthodes alternatives et partagent les données, les connaissances, pour créer une banque de solutions qui doit servir à tous les agriculteurs qui veulent réduire l'impact et l'utilisation de produits phytosanitaires", a souligné le ministre.

Ainsi, les mesures appliquées dans l'exploitation de Maillane pour la production d'aubergines se sont traduites par une baisse de 56% sur 5 ans de l'indice de fréquence de traitement (IFT), correspondant au nombre moyen de doses homologuées utilisées sur un hectare pendant une campagne, selon le ministère.

Du coup, l'exploitation a aussi initié des démarches pour passer une partie de sa production en agriculture biologique, selon la même source.

M. Travert organise vendredi matin au ministère de l'agriculture la première réunion du comité opérationnel de suivi (COS) du plan "Ecophyto 2+", visant à réduire l'usage de produits phytosanitaires dans l'agriculture, avec Agnès Buzyn (ministre de la Santé), Frédérique Vidal (Recherche) et Nicolas Hulot (Transition écologique).

Après avoir fait le bilan des échecs du plan précédent ("Ecophyto 2") lancé en 2016, les ministres doivent détailler les actions que chacun va entreprendre pour relancer l'objectif de réduction de l'usage des produits phytosanitaires de 25% en 2020 et de 50% en 2025.