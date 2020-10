Référendum pour une nouvelle Constitution au Chili : "La société est amenée à se repenser"

La réforme de la Constitution est un vieux débat qui revient toujours au premier plan dès qu’il y a une revendication sociale.Mathilde Allain, chercheuse au Centre de recherche et de documentation sur les Amériques (CREDA)

Près d'un mois après le début de la contestation, la coalition gouvernementale, autour du président conservateur Sebastian Piñera, et les principaux partis d'opposition parviennent à un accord historique sur l'organisation d'un référendum pour changer la Constitution. La date est alors fixée au 26 avril 2020. Mais l’épidémie de coronavirus empêche la tenue du scrutin qui est déplacé au 25 octobre. Mathilde Allain, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine (IHEAL) à Paris et chercheuse au CREDA (Centre de recherche et de documentation sur les Amériques) nous explique les enjeux de ce scrutin.La Constitution date des années 80, de la dictature. Elle a été rédigée par les idéologues du régime d’Augusto Pinochet et ratifiée par référendum par les Chiliens, mais un référendum frauduleux, truqué, mis en place dans un contexte de répression des opposants politiques. Et donc bien sûr, il s’est agi d’une farce électorale. Or cette Constitution perdure jusqu’à maintenant, depuis 40 ans.Certains aspects de la Constitution ont été modifiés sur ses volets politiques, mais cela a pris un certain temps. Il y a eu une première vague de modifications dans les années 90 puis ensuite, en 2000 et en 2005, sous la présidence de Ricardo Lagos (gauche). Les verrous autoritaires, comme sur le pluralisme politique ou l’élection des sénateurs à vie - il faut savoir que Pinochet était sénateur à vie, ont été enlevés.Par contre, le cœur de la Constitution, à savoir les orientations de modèles et de choix économiques, perdurent encore jusqu’à maintenant. Et c’est sur ce volet que le bât blesse. C'est la raison pour laquelle des millions de Chiliens sont descendus dans la rue l’année dernière.Nous avons eu une mobilisation d’ampleur le 18 octobre 2019, un mouvement qui avait commencé par un refus de payer le ticket de métro plus cher, qui s’est transformé progressivement en une vague de mobilisation, de ras-le-bol, dans tout le pays. Le gouvernement du président Sebastian Piñera a été mis au pied du mur : il fallait réformer la Constitution. Et cela nous emmène jusqu’à aujourd’hui.La réforme de la Constitution est un vieux débat qui revient toujours au premier plan dès qu’il y a une revendication sociale : on en revient toujours à la Constitution qui ne permet pas ces avancées. Quand on traite de la question des retraites, de l’éducation, des ressources naturelles, de la question épineuse de l’eau, comme en ce moment, on revient aux décisions prises en 1980 qui pèsent sur tout le pays. Comme cette Constitution a été rédigée au moment de la dictature, elle est difficile à réformer parce qu’il faut pour cela les deux tiers du Congrès. Or, obtenir les voix des deux tiers du Congrès est difficile. Même Michelle Bachelet (présidente de la République de 2014 à 2018) qui avait la majorité n’y est pas parvenue. Il faut comprendre qu’au Chili, le parti héritier du pinochetisme, l’UDI, est très présent au Congrès et a bloqué toute tentative de modifier ce texte constitutionnel.La première question est simple : voulez-vous changer la Constitution ? Oui ou non. Ensuite il y a une deuxième question qui sera : comment voulez-vous que soit rédigée cette nouvelle Constitution, quel organe sera chargé de mettre en œuvre cette Constitution ? Et là nous avons deux options.Soit une convention mixte constitutionnelle : un mélange de parlementaires désignés et de citoyens élus qui vont réfléchir à cette nouvelle Constitution. Soit une convention constitutionnelle. Il s’agirait d’une assemblée constituante, composée uniquement de citoyens élus. Dans cette deuxième option de convention constitutionelle, il y aurait une parité femmes/hommes. Voilà ce qui motive les Chiliens.Une frange de la population chilienne est désintéressée de la politique, et c’est à elle que l’on doit le fait qu’un mouvement social classique est devenu une sorte de révolution. C’est cette frange de la population chilienne qui s’est mobilisée. Il s’agit de Chiliens qui n’avaient jamais manifesté dans leur vie. Octobre 2019 a été leur premier mouvement social. Ils vont se mobiliser pour au moins affirmer un besoin de changement.Ensuite, c’est la deuxième question qui risque de susciter le plus d’inquiétudes car on ne sait pas comment on va faire cette nouvelle Constitution. Il y a un manque profond de confiance envers la classe politique et les partis politiques.C'est un mouvement social qui refuse d’être identifié à un ou plusieurs chefs. Il refuse d’avoir une organisation qui viendrait parler au nom des manifestants.Maintenant, un an plus tard, les Chiliens ont eu le temps de s’informer sur la Constitution. Depuis novembre dernier, il y a eu un mouvement de consultation citoyenne qui a été un peu arrêté à cause du Covid : c'est ce qu’on appelle des « cabildos », c’est-à-dire des rencontres citoyennes dans les quartiers, sur les places, dans les immeubles, pendant lesquelles les gens se retrouvent pour parler de ce qu'est une Constitution, en quoi la Constitution a des effets dans leur vie quotidienne et comment on va la changer, qu’est-ce qu’on souhaiterait y mettre, etc. Ces « cabildos » (qui signifie « petite rencontre », « petite réunion ») ont été organisés partout au Chili, et on y a eu cette discussion et pr2-sensibilisation citoyenne.En Amérique latine, il y a souvent ce type de réunions, notamment pour respecter une certaine diversité d’opinions, de choix, les identités de chacun avec aussi dans d’autres pays d’Amérique latine, une présence très forte des mouvements autochtones qui ont cette culture des « cabildos » qui permet la prise de parole de tous et que chacun sente que sa parole est écoutée et se reflète dans le projet collectif. C’est quelque chose de très présent en Amérique latine, dans les moyens de mobilisation et de culture citoyenne.Michelle Bachelet avait déjà mis en place un processus constituant dans lequel ce type d’assemblées existait. Alors oui, c’était dans un cadre venant d’en haut, structuré et organisé et ça avait déjà permis, dans certains endroits, de mettre le doigt sur ce qui bloquait dans la Constitution actuelle. Mais souvent il s’agissait de personnes politisées et organisées.Il faut savoir qu’au Chili il n’y a pas que des mouvements spontanés. Il y a depuis plusieurs années des mouvements sociaux organisés, mais toujours refusant une certaine organisation qui viendrait du haut, d’un parti politique.On a eu le mouvement des étudiants, très fort de 2006 à 2011.On a eu un autre mouvement très important contre le système de retraite par capitalisation, qui a émergé en 2016 et qui par la suite a organisé de grandes manifestations dans la plupart des grandes villes du pays.Les mouvements féministes ont monté en puissance ces dernières années comme celui du « Colectivo de Las Tesis » (dont l'hymne "Un violeur sur ton chemin" a été repris par les féministes un peu partout dans le monde, ndlr).Il y a aussi des collectifs qui ont l’habitude de ne pas être chapeautés par le haut, de garder une certaine forme d’autonomie. Et puis cela donne aussi des mouvements sociaux ou environnementaux contre les pollutions dans diverses parties du pays qui s’interrogeaient déjà sur le modèle économique, sur l’extraction des ressources naturelles.Il y avait déjà un processus de politisation en cours, notamment dans les classes populaires qui sont touchées par les pollutions environnementales et industrielles. Il y a à la fois la convergence de mouvements qui s’interrogeaient sur différents sujets et cette spontanéité due au mouvement social du 18 octobre.Je pense que c’est un moment historique. Car il aura fallu plus de trente ans au Chili pour terminer sa transition démocratique.Il faut garder à l'esprit qu'il y a eu une répression énorme le 18 octobre 2019. Il ne faut pas oublier que les Chiliens ont été confrontés à une violence inouïe. Peut-être que leurs parents et grands-parents leur avaient parlé de l’armée dans la rue. Mais là, ils l'ont vue pour la première fois. Voir l’armée dans la rue, ça a réveillé des souvenirs affreux.Pendant la mobilisation de l'an dernier, on parle de 26 morts, entre 352 et 460 personnes qui ont perdu un œil, plus de 5500 blessés. On a compté au moins 246 victimes de violences sexuelles dont plusieurs viols, de personnes qui ont subi des attouchements, des tortures, selon Amnesty International . Il y a eu 12500 personnes admises aux urgences à l’hôpital pendant les manifestations. Amnesty et l’ONU ont mis en avant l’usage disproportionné de la force par les carabiniers – les forces de maintien de l’ordre au Chili - et par l’armée.Le Chili est un pays très divisé, ce n’est pas pour rien que la droite a continué à rester au pouvoir, et est souvent majoritaire au Congrès. Oui, il y a des espoirs de changement, mais il y a une campagne politique faite par la droite qui instrumentalise la peur en usant d’arguments tels que « le Chili est encore un miracle économique, si vous changez cela, attention ! » Il y a une menace un peu permanente.Oui et non ! Car on touche à la fois au quotidien des personnes et à des intérêts bien installés depuis des générations. Cette réforme ne fait pas l’unanimité. Et on ne peut pas faire trop de prédictions. Ce qu’on peut dire, c’est qu’il y a une motivation importante des Chiliens qui se sont mobilisés dans la rue pour changer cette Constitution.Pour moi, la question la plus épineuse dans un avenir proche c’est la question du comment. Comment change-t-on cette Constitution ? Qui la change et quel en sera le contenu ? C’est une société qui est invitée à se repenser elle-même, qui s’est construite depuis quarante ans dans ce contexte.On touche clairement à l’héritage du modèle néo-libéral installé par Pinochet grâce aux « Chicago boys » , ces économistes néo-classiques qui sont venus faire du Chili un laboratoire du néo-libéralisme. On touche à cela, clairement. Il y a de nombreuses familles qui se sont enrichies grâce à ce système, et ce sont des familles puissantes. L’élite chilienne est puissante et bien installée.Donc le rapport de force commence maintenant.Comme le Covid a encore plus appauvri les gens - car il n’y a pas de protection sociale au Chili - nous avons un vote dans un contexte de crise sociale exacerbée qui a révélé de manière encore plus flagrante tout ce qui n’allait pas dans le système.C’est toute une génération, qui a vécu la chute d’Allende en 1973, qui attend le changement. Nous sommes en train de vivre un épisode clé de l’histoire du Chili. Mais pas seulement, aussi de l’Amérique latine.C’est l’histoire d’une période historique dont on commence à voir la fin ou du moins le début de quelque chose de nouveau qui sera défini par les Chiliens et les Chiliennes.