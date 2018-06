Réforme constitutionnelle à Cuba: des dissidents réclament le multipartisme

Un groupe de dissidents a réclamé mercredi que les autorités de Cuba inscrivent le multipartisme dans le projet de réforme constitutionnelle actuellement en gestation.

"Nous souhaitons une ouverture au pluralisme politique à Cuba, que ceux qui veulent créer des partis puissent le faire", a déclaré devant la presse l'opposant Manuel Cuesta Morua, de la Table de l'unité d'action démocratique (MUAD), regroupant plusieurs organisations de l'opposition illégale.

L'Assemblée nationale cubaine a nommé le 9 juin une commission chargée de rédiger le projet de réforme constitutionnelle qui sera in fine soumis à référendum. A sa tête figurent le nouveau président Miguel Diaz-Canel, en fonctions depuis deux mois, et son prédécesseur et dirigeant du parti unique Raul Castro.

"Les citoyens doivent avoir la possibilité de soumettre des propositions, et pas seulement d'être consultés. Le gouvernement a commencé (ce processus) à l'envers. Au lieu de consulter et d'ouvrir le processus à la base, il l'a commencé d'en haut", a protesté M. Cuesta lors d'une conférence de presse organisée dans une modeste maison de la vieille Havane.

La Constitution de 1976 actuellement en vigueur sur l'île érige le Parti communiste de Cuba (PCC) en "force dirigeante supérieure de la société et de l'Etat", excluant d'emblée d'autres formations politiques.

Pour la MUAD, d'éventuelles nouvelles formations politiques ne devraient pas être financées par la communauté internationale, de manière à éviter "une ingérence dans le jeu politique du pays, qui porterait atteinte à la souveraineté" de Cuba.

L'organisation dissidente réclame aussi des élections au suffrage direct pour l'organe exécutif suprême du pays, le Conseil d'Etat, ainsi que pour son président, actuellement élus par l'Assemblée sur proposition d'une commission ad-hoc.

La réforme de la Constitution vise selon les autorités à faciliter d'indispensable ouverture de l'économie de l'île aux investissements étrangers et à l'initiative privée, mais Raul Castro a déjà averti qu'elle ne modifierait pas le "caractère irrévocable du socialisme" sur l'île.

Depuis son entrée en vigueur, la Constitution de 1976 a été modifiée à trois reprises par le passé.