Réforme constitutionnelle: Edouard Philippe a "bon espoir" que les parlementaires s'entendent

Le Premier ministre Edouard Philippe a dit mardi avoir "bon espoir" que les parlementaires s'entendent sur la réforme constitutionnelle voulue par Emmanuel Macron, débattue à partir de mardi après-midi dans l'hémicycle.

Les députés entament au lendemain du discours d'Emmanuel Macron au Congrès une bataille parlementaire de plusieurs mois sur la vaste réforme institutionnelle voulue par le chef de l’État, avec un premier épisode sur la Constitution qui s'annonce enflammé.

"Que les députés d'opposition s'opposent, c'est parfaitement naturel et c'est parfaitement légitime", a d'abord assuré le chef du gouvernement sur France 2, concédant que le texte "va forcément évoluer".

"On va avoir des prises de position parfois un peu caricaturales sur certains sujets, il va y avoir un travail parlementaire, à l'Assemblée et au Sénat, et moi j'ai bon espoir qu'à la fin les parlementaires s'entendent", a-t-il insisté.

Edouard Philippe a rappelé que le président veut un parlement "plus efficace", qui consacre plus de temps à "la discussion des éléments les plus importants", et pas "aux arguties les plus techniques".

"Il ne s'agit pas de revenir à la IVe République et il ne s'agit certainement pas de passer à la VIe", a-t-il affirmé.

Preuve de l'importance politique du texte, c'est Edouard Philippe qui présentera le projet de révision constitutionnelle, au côté de la garde des Sceaux Nicole Belloubet.

"A la différence d'un certain nombre d'autres je fais confiance au parlement", a-t-il enfin assuré.