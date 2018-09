Réforme de la santé: la FHF appelle à une réduction des inégalités territoriales

La réforme du système de santé attendue à l'automne devra comporter des mesures fortes pour réduire les inégalités territoriales en matière de soin, a plaidé mardi la Fédération hospitalière de France (FHF), en présentant une étude sur le lien entre le manque de médecins généralistes et la fréquentation des urgences.

"Nous appelons à un choc d'attractivité médicale" pour répondre aux problématiques de "déserts médicaux" et "d'accès aux soins pour toute la population", et pour proposer des "parcours professionnels plus diversifiés", a dit Frédéric Valletoux, le président de cette fédération, qui représente les établissements publics.

"Le pire serait une réforme qui ne se concentrerait que sur l'hôpital. C'est l'ensemble du système de santé qui doit être repensé, notamment en organisant l'offre de soins en fonction des besoins des territoires", a ajouté M. Valletoux, qui doit rencontrer le 12 septembre la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.

Lors de sa conférence de presse de rentrée mardi, la FHF a présenté une étude établissant que la hausse de fréquentation des services d'urgences dans les hôpitaux va souvent de pair avec la baisse du nombre de médecins généralistes à proximité.

Une telle corrélation est observable dans quasiment les deux tiers des départements de France métropolitaine, selon cette étude qui porte sur la période 2011-2016.

M. Valletoux a par ailleurs insisté sur la nécessité de "s'attaquer au sujet de la pertinence des soins", autrement dit de traquer les soins inutiles. La FHF a présenté mardi à ce sujet une autre étude qui, selon elle, "confirme l'ampleur du recours aux actes inutiles".

Cette étude, consacrée à la fréquence de plusieurs actes médicaux couramment pratiqués dans les hôpitaux français - chirurgie du syndrome du canal carpien, coronographie, arthroscopie du genou -, montre d'importantes disparités régionales, difficilement explicables par des éléments "objectifs", selon la FHF.

"Il faut bousculer certaines habitudes de pratique médicale" car cela permettrait d'économiser des dizaines de milliards d'euros, a commenté à ce propos M. Valletoux. L'argent pourrait être "réinjecté", notamment dans des mesures visant à rendre certaines professions médicales plus attractives, a-t-il ajouté.

Agnès Buzyn doit présenter à l'automne une réforme très attendue du système de santé. Celle-ci devra permettre "aux médecins en ville d'être présents plus qu'aujourd'hui sur les périodes de garde parce que, effectivement, tous nos services d'urgences réceptionnent énormément de malades qui n'ont pas besoin d'aller aux urgences", avait observé Mme Buzyn le mois dernier.