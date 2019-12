Réforme des retraites en France : le gouvernement rencontre les organisations syndicales

Ce vendredi, les syndicats enseignants sont reçus par le ministre de l'Éducation. Jean-Michel Blanquer doit également participer dans la soirée à Nancy avec Édouard Philippe à un débat sur les retraites avec des penseignants. Très présents dans les cortèges, ces derniers craignent de perdre une grosse partie de leur pension de retraite avec la réforme.



Après la présentation de la réforme du gouvernement, pour créer un système de retraite universel par points, le Premier ministre Édouard Philippe a convié les organisations syndicales et patronales pour un "cycle de réunions". Il a souhaité que cette concertation démarre "le plus tôt possible la semaine prochaine".



"Ma porte est ouverte et ma main est tendue", a insisté le Premier ministre jeudi 12 décembre à l'adresse notamment de Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Ce syndicat réformiste a rejoint la mobilisation, furieux de la décision du gouvernement, d'imposer une mesure d'âge dans la réforme.



"Je suis prêt à discuter, évidemment qu'on va discuter", avait déclaré le leader du premier syndicat français jeudi matin, après avoir réagi très vivement à la mise en place d'un "âge d'équilibre" à 64 ans.



Cet âge revient à allonger la durée de cotisation puisque en dessous de ce seuil, les retraités ne toucheront pas leur pension à taux plein, afin de faire des économies et de réduire le déficit éventuel du régime. Laurent Berger avait alors prévenu qu'il s'agissait d'une "ligne rouge": "Vouloir être constructif, ça ne veut pas dire se laisser marcher dessus".

Une nouvelle manifestation mardi 17 décembre

La concertation visera à "continuer à améliorer le projet porté par le gouvernement", a expliqué Matignon autour de "la mise en place du minimum de pension, la pénibilité, la retraite progressive et l'accompagnement des transitions vers le système universel".



Bien que ces thèmes abordés coïncident avec les revendications des différents syndicats réformistes, CFDT, CFTC, l'Unsa et la Fédération des Associations Générales des Etudiants (FAGE) - favorables à la création d'un système de retraites universel par points, ils ont appelé à rejoindre une nouvelle manifestation du 17 décembre.



L'initiative de cette journée revient à l'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU, rejointe par la CFE-CGC, et des organisations de jeunesse à l'origine de la mobilisation depuis le 5 décembre. Ces syndicats demandent le retrait pur et simple de la réforme.

Une grève des transports jusqu'à Noël ?

La grève dans les transports pourrait ne connaître aucune trêve, pas même celle dite des "confiseurs" pour les fêtes de fin d'année. La CGT-Cheminots a annoncé que le blocage continuera "sauf si le gouvernement revient à la raison" en retirant son projet.



Une déclaration jugée "irresponsable" par la ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne. Vendredi, elle a appelé les grévistes à "entendre les difficultés des Français" et à se "mettre à la table des négociations".