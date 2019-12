Réforme des retraites en France : nouvelle journée de mobilisation et de grèves

La mobilisation contre la réforme des retraites en France pourrait atteindre un sommet mardi dans la rue à l'appel, pour la première fois, de tous les syndicats, invités dès le lendemain par le Premier ministre pour des discussions en vue de trouver une sortie de crise avant Noël.



La démonstration de force du 5 décembre, avec 806.000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur dans les rues au premier jour du conflit, servira de référence, davantage que la mobilisation en net repli d'il y a une semaine (339.000).



Une donnée pourrait affoler les compteurs: la présence de tous les syndicats dans les manifestations, à Paris comme en régions.



Retraite à points et "âge d'équilibre" en jeu

Les organisations réformistes, comme la CFDT, la CFTC, l'Unsa ou les étudiants de la Fage, sont furieuses que le Premier ministre Edouard Philippe ait maintenu une mesure "d'âge d'équilibre" dans son projet de transformation des 42 régimes de retraite existants en un système universel par points.

La fixation d'un "âge d'équilibre", de 64 ans en 2027, signifie que chacun pourra continuer à partir à la retraite à 62 ans, mais au prix d'un malus sur sa pension, ceux partant après bénéficiant au contraire d'un bonus. Il s'agit d'encourager l'allongement des cotisations pour maintenir l'équilibre financier.

Sur cette mesure, "le gouvernement fait une profonde erreur en terme de justice sociale et aussi une profonde erreur politique s'il persiste", a insisté Laurent Berger de la CFDT.

Favorable à une retraite universelle par points, la CFDT ne sera pas dans la tête du cortège parisien, entre République et Nation. Elle refuse de défiler au côté de l'intersyndicale (CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires, FSU) dont elle ne partage pas le mot d'ordre de retrait.

Cette intersyndicale a prévu de se retrouver ce mardi soir pour décider de la suite alors que les réformistes attendent toujours une date pour une réunion à Matignon.

Démission de Delevoye

La veille de cette mobilisation, le haut-commissaire aux Retraites, Jean-Paul Delevoye a démissionné, fragilisé par des révélations sur des mandats non déclarés.

Nommé par la président Emmanuel Macron en septembre 2017 pour préparer la réforme des retraites, il a déclaré que la "confiance est fragilisée sous les coups d'attaques violentes et d'amalgames mensongers" et qu'à travers son "procès", on "veut porter atteinte" à un projet "essentiel pour la France".

Il sera remplacé "dans les plus brefs délais", a précisé l'Élysée, qui a accepté sa démission "avec regret".

Des trains pour Noël ?

Gouvernement et syndicats se renvoient par ailleurs la responsabilité d'une éventuelle paralysie du pays pendant les fêtes.

"Si le gouvernement retire son projet et (qu')on discute sérieusement (...), tout se passera bien. Sinon, les grévistes décideront de ce qu'ils ont à faire jeudi ou vendredi", a déclaré dimanche le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez.

Ces derniers jours, la région parisienne a connu des pics d'embouteillages et les transports de fortes perturbations.