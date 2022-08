Réfugié afghan tué à Colmar: "coauteurs", les deux principaux suspects mis en examen pour assassinat

Les deux principaux suspects dans l'affaire du réfugié afghan tué par balle le 14 août à Colmar, considérés finalement comme "coauteurs" de ce crime alors qu'ils étaient jusque-là présentés comme le tireur et son complice, ont été tous deux mis en examen vendredi pour assassinat et placés en détention provisoire.

L'enquête devra encore préciser "le rôle de chacun" dans ce crime et tout particulièrement déterminer lequel de ces deux jeunes de 17 et 18 ans a fait fait feu sur la victime, a souligné la procureure de la République de Colmar, Catherine Sorita-Minard. "Ce point n'a pas encore été éclairci", a-t-elle insisté.

"C'est vrai qu’on ne peut pas être à deux pour tirer avec un pistolet", a convenu la magistrate mais dans l'immédiat, selon elle, le juge d'instruction a estimé que leur responsabilité était "très proche" et que "l'action était vraiment commune dans son intention et sa réalisation".

Au cours de sa garde à vue, le jeune majeur n'a pas révélé "qui avait porté le coup létal", tandis que le mineur est demeuré mutique, a-t-elle encore détaillé.

Les deux jeunes sont également mis en examen pour infractions à la législation sur les armes, "en l'espèce un pistolet automatique", a précisé Catherine Sorita-Minard. Là aussi l'enquête devra rechercher "l'origine de l'arme" qui n'a pas été retrouvée et si "d'autres personnes sont impliquées", la magistrate déplorant "l'omerta" qui "préside" selon elle dans "ce milieu".

Les deux jeunes auteurs présumés, qui se connaissent, résidaient à Colmar et avaient déjà été incarcérés sur décision du tribunal pour enfants, après avoir été "lourdement condamnés" pour divers faits de délinquance, notamment des dégradations et des infractions à la législation sur les stupéfiants.

En fuite pendant pratiquement dix jours, - "sans doute (parce qu'ils) avaient bien conscience d’avoir commis des faits graves", selon Catherine Sorita-Minard - , leur cavale avait pris fin avec leur interpellation mardi en milieu de journée à Sarcelles (Val-d'Oise) pour le premier et la nuit suivante, à Colmar et à quelques centaines de mètres du lieu du crime, pour le second.

- Un "tir droit" -

Le dimanche 14 août, Abdul Quayyeem Ahmadzai, réfugié afghan de 27 ans, en France depuis 2017, était venu rendre visite à des amis dans le quartier Europe de Colmar, classé l'an dernier quartier de reconquête républicaine (QRR).

La victime, qui travaillait chez le constructeur automobile Stellantis à Mulhouse, et ses amis afghans étaient réunis au bas d'un immeuble lorsqu'ils ont été importunés par "l'usage bruyant" de scooters.

Sans parler explicitement d'un rodéo urbain évoqué dans un premier temps par une source policière, la procureure de Colmar a toutefois indiqué que "l'un des mis en examen reconnaît avoir fait des +levées+ avec son scooter dans le secteur, peu de temps avant les faits".

"Les investigations à venir, notamment l'exploitation des vidéos disponibles et les auditions de témoins, permettront de préciser ce dernier point", a-t-elle spécifié.

Une "dispute" avait alors éclaté entre les Afghans et le groupe au scooter avant qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Abdul Quayyeem Ahmadzaia qui, selon ses proches, a laissé quatre enfants et son épouse restés en Afghanistan, a été tué d'une balle dans le thorax. Un "tir droit", "en face", a détaillé la magistrate, interrogée sur l'intentionnalité de ce tir.

Le jeune Afghan est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital la nuit suivante et son corps a été rapatrié depuis en Afghanistan.

Le groupe d'Afghans a-t-il gêné par sa présence des dealers dans ce quartier connu pour ses points de deal et ses trafics de stupéfiants ? Mme Sorita-Minard a affirmé "ne pas avoir de certitudes à ce stade" sur ce point.

Le majeur encourt la réclusion criminelle à perpétuité tandis que, pour le mineur, la peine maximale ne pourra excéder 30 ans.