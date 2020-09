Réfugiés sans abri à Lesbos: le chef de l'ONU appelle à la "solidarité européenne"

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé samedi les pays de l'Union européenne (UE) à faire preuve de "solidarité" et à accueillir les réfugiés du camp de Moria, sur l'île grecque de Lesbos, ravagé par un incendie qui a laissé plus de 11.000 personnes sans abri.

"C'est une tragédie immense (...) A mon avis, la seule solution c'est le transfert de ces réfugiés sur le continent et j'espère qu'il y a de la solidarité européenne", a-t-il estimé dans un entretien à la chaîne de télévision TV5Monde.

"J'ai vu une initiative française et allemande mais je crois qu'il faut aller plus loin", a-t-il ajouté. "On ne peut pas demander au pays qui est à la frontière de tout résoudre. Il faut qu'il y ait un partage de responsabilité à l'intérieur de toute l'Union européenne".

Les incendies de mardi et mercredi soir, qui ont détruit "la jungle" de Moria où vivaient près de 12.700 personnes, soit quatre fois plus que sa capacité initiale, ont laissé dans la rue de nombreuses familles, dont 4.000 enfants.

Berlin a annoncé vendredi que dix pays de l'UE s'étaient engagés à accueillir quelque 400 migrants mineurs non accompagnés, évacués de l'île après l'incendie. Parmi ces pays, l'Allemagne et la France comptent prendre en charge chacune 100 à 150 de ces enfants.

"J'ai vécu la crise des réfugiés syriens en tant que Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (de 2005 à 2015, NDLR) et vraiment, la réponse européenne a été complètement chaotique", a rappelé Antonio Guterres, en se souvenant de "l'incapacité des pays européens à définir ensemble une méthodologie de réception et de distribution des réfugiés".

"Ce manque de coordination a créé ce chaos dont les réfugiés ont été les victimes les plus tragiques et dont les populismes et l'extrême droite ont été les principaux bénéficiaires", a-t-il déploré.