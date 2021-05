Régionales en Paca: pas de place pour Cluzel sur une liste LR dit Jacob

Le président des Républicains Christian Jacob a exclu mercredi l'hypothèse que, si elle démissionne, la secrétaire d'Etat LREM Sophie Cluzel puisse être présente sur une liste LR pour les régionales en Paca, comme pourtant évoqué précédemment par le président sortant Renaud Muselier.

"Le sujet sur madame Cluzel est clair, elle n'a pas de place sur nos listes LR, cela a été tranché hier sans ambigüité", a affirmé M. Jacob à l'AFP au lendemain d'une réunion de la commission d'investiture du parti.

Cela vaut "bien sûr" qu'elle soit ministre ou non, "cela ne souffre pas la moindre ambiguïté", a martelé M. Jacob, en rappelant la position arrêtée mardi: "il ne peut y avoir aucun accord, à quelque niveau que ce soit, avec LREM".

"Si madame Cluzel a tant envie que ça de faire de la politique, ce n'est pas en allant se cacher sur une liste aux régionales. Il y a des législatives dans un an, qu'elle se présente sur son nom, sur ses couleurs", a ajouté M. Jacob.

La secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées avait été désignée tête de liste LREM en Paca, et avait assuré après le retrait de cette liste qu'elle figurerait sur celle de M. Muselier.

Interrogé sur son éventuelle participation, le président sortant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Renaud Muselier a assuré mercredi matin qu'"en tant que ministre, ce n'est pas possible".

"Mais si Mme Cluzel veut démissionner, apporter ses compétences de responsable des handicapés pour le redémarrage de la région, je prends les compétences d’où qu'elles viennent, comme je l'ai fait durant cette période de crise pour faire en sorte que ma région fonctionne", a ajouté M. Muselier sur France 2.

Les Républicains ont décidé mardi d'apporter "leur soutien" à Renaud Muselier pour les régionales en Paca après avoir obtenu l'assurance qu'il n'y aurait ni ministre, ni parlementaire LREM sur sa liste.

Au même moment, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait jeté le trouble en assurant qu'il y aurait "bien sûr" des candidats LREM sur la liste de M. Muselier.

"Il n'y a jamais eu d'accord avec LREM", a martelé mercredi Renaud Muselier, évoquant "une forme d'hystérie collective" qui s'est déclenchée après que le Premier ministre se soit exprimé.

Jean Castex avait annoncé dimanche le retrait de la liste LREM au premier tour des élections régionales en Paca au profit de la liste de M. Muselier en évoquant "une recomposition politique".

Un terme réfuté par M. Muselier qui insiste sur le caractère purement local de sa démarche d'ouverture pour l'emporter contre la liste RN conduite par l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy Thierry Mariani.

"En aucun cas la région ne sera le rat de laboratoire d'une recomposition politique, on n'est pas une expérimentation. Mais on n'est pas non-plus le marche-pied pour la présidentielle de Mme Le Pen", a martelé M. Muselier pour qui une victoire du RN en Paca "toujours possible" serait "une très grosse déflagration".