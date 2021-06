Régionales: Faure évoque un "plafond vert" lors des unions de gauche conduites par les écologistes

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a estimé lundi qu'"un plafond vert" existait quand le PS et les écologistes se rassemblent, et que "les socialistes sont plus crédibles pour conduire ces rassemblements", au lendemain du second tour des régionales.

"La réalité c'est que quand l'accord se réalise (entre écologistes et socialistes, NDLR), il y a un plafond de verre, ou même un plafond vert, ce qui fait que les socialistes sont aujourd'hui les plus crédibles pour conduire ces rassemblements", a jugé Olivier Faure au vu des résultats de dimanche soir.

"Aujourd'hui ils n'ont pas atteint la crédibilité qui est nécessaire pour pouvoir concourir de manière victorieuse à une échéance de cette nature", a-t-il poursuivi. "Ca ne veut pas dire qu'ils sont disqualifiés, moi je me sens très bien dans les accords avec eux, et ce que je souhaite c'est qu'on puisse réunir ce bloc social et écologique qui seul permet la victoire. Et dans ce bloc il y a aujourd'hui une force motrice qui est la force socialiste", a-t-il considéré.

Pour Olivier Faure, quand les socialistes "conduisent les listes de rassemblement, en Centre-Val de Loire, et en Bourgogne-Franche Comté, on monte, on crée une dynamique".

"Les écologistes qui ont voulu faire des régionales une primaire de la gauche doivent se rendre à l'évidence": le PS est "incontestablement la force qui a le plus grand maillage territorial", a insisté le premier secrétaire du parti.

Pour lui "il y a un rassemblement nécessaire mais quand il n'est pas conduit par les socialistes, (...) ça ne provoque pas de dynamique" et "on reste sur une addition de forces qui ne suffit pas à l'emporter". "Quand les écologistes sont en tête et qu'ils conduisent l'ensemble de la gauche et des écologistes, malheureusement, ça ne performe pas", a-t-il insisté.

Olivier Faure avait jugé dès dimanche soir que "la force motrice qu'est le PS" a le devoir "de rassembler l’ensemble de la gauche et des écologistes pour pouvoir aller vers l'élection présidentielle."

Un avis que ne partage pas le député européen Europe Ecologie Les Verts (EELV), David Cormand.

"En France comme ailleurs la matrice sociale démocrate s'est effondrée ou s'effondre, c'est pas cette matrice là qui refera retourner les gens aux urnes", a-t-il affirmé sur France Inter. "J'ai toujours défendu l'affirmation de l'écologie (...) c'est ça la force propulsive quand on n'est pas de droite au XXIe" siècle.

Pour lui, "le PS a perdu en centralité sur le fond, et (...) en centralité politique, en capacité de rassembler".

"C'est un rôle qui désormais nous incombe, car quand les écologistes étaient devant, ils ont quasiment dans toutes les situations su rassembler", assure-t-il, fustigeant "l'attitude du parti socialiste qui s'est montré très inamical dans les régions où il était sortant", refusant "de fusionner avec nous dans plusieurs régions".

Il rappelle qu'en 2015, "la gauche s'est pris une tatane" et "avait perdu beaucoup de régions. Donc le fait de ne pas en reconquérir, ce coup-ci, c'est compliqué de qualifier ça de victoire".