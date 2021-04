Régionales: la ministre Brigitte Klinkert candidate "sans étiquette" dans le Grand Est

Brigitte Klinkert, actuelle ministre déléguée chargée de l'Insertion, s'est déclarée vendredi candidate aux élections régionales dans le Grand Est, en ayant à cœur de créer "un choc de décentralisation" au sein de la région.

"Je suis candidate aux élections régionales", a indiqué à l'AFP Brigitte Klinkert, ex-LR, se présentant comme désormais "membre d'aucun parti" et n'étant "pas une femme d'étiquette".

"Je veux un rassemblement le plus large possible, ce sera une liste d'union composée de citoyens du centre, de la droite et de la gauche", rassemblés autour de "l'intérêt public" plutôt que de "l'intérêt partisan", a mis en avant l'ancienne présidente du département du Haut-Rhin et membre de la majorité présidentielle.

Le détail des têtes de liste par département doit être présenté lundi.

Évoquant une grande région "qui va mal et suscite incompréhension et frustration" après une réforme de 2015 qualifiée de "bâclée" et "imposée", Brigitte Klinkert, 64 ans, veut "un choc de décentralisation pour rendre à l'Alsace, à la Lorraine et à la Champagne-Ardenne la force d'agir en proximité pour répondre vite et bien aux attentes de leurs habitants".

Avant de rejoindre le gouvernement de Jean Castex en juillet dernier, cette native de Colmar a œuvré, avec son homologue du Bas-Rhin, à la renaissance d'une identité politique de l'Alsace sous la forme de la nouvelle Collectivité européenne d'Alsace (CEA).

"C'est un modèle qui peut être reproduit sur d'autres territoires" en fonction des besoins et des attentes, avance-t-elle.

"Nous devons faire à l'échelle de la région ce qui est pertinent et pour le reste, nous devons faire confiance et donner des moyens aux collectivités", insiste Brigitte Klinkert.

Outre le "choc de décentralisation" voulu, ce soutien fervent de la coopération franco-allemande a également donné comme priorités à son programme "la sortie de crise dans la proximité et la relance" et "le transfrontalier et l'Europe".

Se présentant comme "une femme d'action, de convictions", mais également une "femme de consensus", elle présente sa candidature comme "un antidote aux extrêmes" face à une liste RN menée par Laurent Jacobelli, qui, selon des sondages, gagne en intentions de vote dans le Grand Est.

"Le RN se nourrit de l'éloignement des élus, des technostructures et de l'effacement des réalités historiques et géographiques des anciennes régions", considère Brigitte Klinkert.

Le président sortant de la région Grand Est, Jean Rottner (LR) est fortement pressenti pour se représenter, mais n'a pas encore officialisé sa candidature.

Pour l'heure, malgré des discussions, aucune union à gauche. Eliane Romani est tête d'une liste EELV soutenue par le PCF et le PS, tandis que l'ancienne ministre socialiste Aurélie Filippetti (ex-PS) est à la tête de "L'appel inédit", lancé avec la députée LFI Caroline Fiat et la première secrétaire PS du Bas-Rhin, Pernelle Richardot.