Régionales: LR désigne Nicolas Florian en Nouvelle Aquitaine

Les Républicains ont choisi mercredi l'ancien maire de Bordeaux Nicolas Florian pour mener la bataille des régionales en Nouvelle Aquitaine, et la maire de Vitré Isabelle Le Callenec en Bretagne, a indiqué la Commission nationale d'investiture.

La CNI a choisi le député de l'Indre Nicolas Forissier pour la région Centre-Val-de-Loire, que le numéro deux du parti Guillaume Peltier a finalement renoncé à briguer. Nicolas Forissier affrontera le président sortant de la région, le socialiste François Bonneau.

En Aquitaine Nicolas Florian s'est finalement laissé convaincre malgré sa défaite surprise aux dernières municipales (à 1.346 voix près) contre l'écologiste Pierre Hurmic.

Pour certains dans son parti, ce proche de Juppé avait alors payé le prix de son alliance de dernière minute avec LREM.

Dans cette région présidée depuis 1998 par le socialiste Alain Rousset, EELV a déjà désigné Nicolas Thierry, vice-président de la région, qui pourrait contester le leadership de la gauche au sortant. Le RN avancera derrière la conseillère régionale Edwige Diaz.

La majorité présidentielle s'apprête elle à désigner la ministre Modem des Anciens combattants Geneviève Darrieussecq, ex-maire de Mont-de-Marsan et ex-députée des Landes, qui a privilégié des alliances avec la droite dans la région.

En Bretagne, autre "terre de conquête" pour la droite, le choix de Mme Le Callenec n'est pas une surprise. Elle avait elle-même annoncé sa candidature "avec une priorité: le développement économique et l'emploi", "une exigence: la protection de notre environnement" et "une conviction forte: la cohésion sociale".

"Il n’y pas de discussion avec l'UDI. Mais notre liste sera tout de même composée de personnalités centristes", avait affirmé Mme Le Callenec à France 3 fin janvier, en précisant que Marc Le Fur, tête de liste en 2015, était "venu (lui) proposer le leadership" pour représenter la droite en Bretagne.

Elle affrontera le socialiste Loïg Chesnais-Girard, successeur de Jean-Yves Le Drian, et le président du groupe RN Gilles Pernelle, responsable des fédérations du parti de Marine Le Pen, ainsi que le sans étiquette Thierry Burlot, vice-président chargé de l'Environnement à la région et ex-PS soutenu par LREM, l'UDI et le Modem.

Les Républicains avait déjà investi en septembre l'un de leurs vice-présidents, Gilles Platret, pour les régionales en Bourgogne-France-Comté dans l'espoir d'enlever la région à la gauche.