Régionales: Nicolas Florian emmènera la liste LR en Nouvelle-Aquitaine

L'ancien maire de Bordeaux Nicolas Florian a indiqué samedi à l'AFP qu'il serait désigné cette semaine tête de liste des Républicains pour les élections régionales en Nouvelle-Aquitaine, confirmant des propos d'abord tenus au journal Le Monde.

"Cette décision va être validée par la commission nationale d'investiture (mercredi) à Paris", a dit M. Florian. "J'ai senti une vraie envie autour de ma candidature, que je n'avais pas envisagée initialement, de la part de ma famille politique, des élus locaux. J'ai été sensible au fait que mes amis, à Paris et localement, me disent +On a besoin de toi+. Le fait d'avoir été maire de Bordeaux, ça fédère".

Lors des dernières municipales en juin, Nicolas Florian avait été battu par l'écologiste Pierre Hurmic après 73 ans de règne de la droite à Bordeaux. Il avait succédé quinze mois auparavant à Alain Juppé, parti au Conseil constitutionnel.

Les régionales "ne sont pas une thérapie" ni "un moyen d'effacer les municipales", a assuré M. Florian, 51 ans. "Je suis passé à autre chose".

"Je suis conseiller régional et je connais bien les problématiques de la région", a-t-il ajouté. "Par ailleurs, l'idée de pouvoir réunir la droite républicaine, de redonner un peu de +boost+ dans un territoire qui est compliqué pour la famille gaulliste, ça a du sens pour moi".

La Nouvelle Aquitaine, plus vaste région de France par la superficie, a été formée en 2016 à partir des anciennes régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin. Elle est présidée par Alain Rousset (PS) qui ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat à sa succession.

Deux élus girondins ont déjà été investis comme tête de liste par leur parti en Nouvelle Aquitaine: Nicolas Thierry (EELV), vice-président du conseil régional en charge de l'environnement et à la biodiversité, et Ewige Diaz (RN), conseillère régionale de 33 ans.

Pour la majorité présidentielle, la liste régionale devrait être menée par la Landaise Geneviève Darrieussecq (MoDem), ministre des Anciens combattants.