Régionales: Pécresse officialise sa candidature en Ile-de-France

La présidente ex-LR de l'Ile-de-France Valérie Pécresse a officialisé mercredi sa candidature aux élections régionales, où elle est donnée favorite par les sondages, avant une présidentielle de 2022 pour laquelle la droite cherche toujours son candidat.

"Je suis candidate à un second mandat à la tête de la région Ile-de-France", a affirmé Mme Pécresse au Parisien, en esquissant les grandes lignes de son programme.

Elle souhaite ainsi, selon le quotidien, "un RER vélo, des lycées rénovés, des aides à l'achat d'un véhicule électrique" et "un prix maximum bloqué à 4 euros pour se déplacer partout dans la région en transports en commun".

"Nous allons créer une mutuelle régionale", assure également Mme Pécresse, avec pour objectif d'obtenir, pour les retraités, étudiants, travailleurs indépendants et demandeurs d’emploi, "des tarifs qui pourront être de 20 à 30 % moins chers pour tous les Franciliens qui ont des mutuelles".

Cette candidature n'est pas une surprise pour la présidente du mouvement Libres!, qui avait ravi la région aux socialistes en 2015: le 12 avril déjà, elle affirmait combien "ce rendez-vous des régionales" avec ses administrés était "très important" pour elle.

Elle avait alors fait monter la pression, assurant qu'une défaite "sonnerait la fin de (sa) carrière politique" - tout comme le président (ex-LR) des Hauts-de-France Xavier Bertrand l'avait promis avant elle.

Valérie Pécresse fait en effet partie de ceux qui pourraient représenter la droite en 2022, à l'instar de Xavier Bertrand (déjà déclaré) ou de Laurent Wauquiez, le président LR de la région Rhône-Alpes.

Il faudrait pour cela qu'elle s'impose dans sa famille politique, déjà en conservant sa région, puis en décollant dans les sondages, où Xavier Bertrand garde pour le moment une marge d'avance.

Selon un récent sondage Ipsos sur les régionales en Ile-de-France, Valérie Pécresse est créditée de 34% des voix au premier tour, contre 17% à Jordan Bardella (RN) et 12% à Audrey Pulvar (PS). Elle l'emporterait aussi au second tour, mais avec une marge plus réduite en cas de quadrangulaire avec LREM, la gauche unie et le RN.