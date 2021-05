Régionales: un nouveau sondage place Bertrand en tête dans les Hauts-de-France

Le président ex-LR des Hauts-de-France Xavier Bertrand, candidat potentiel de la droite aux présidentielles 2022, est à nouveau donné en tête des intentions de vote pour les élections régionales, devant le candidat RN Sébastien Chenu, selon un sondage Ipsos dévoilé mercredi.

Avec une liste de centre-droit soutenue par LR et l'UDI, il recueillerait 35% des voix au premier tour si le scrutin avait lieu dimanche prochain, devant une liste RN emmenée par le porte-parole du parti Sébastien Chenu (32%), selon ce sondage réalisé pour France Télévisions et Radio France.

La liste d'union de gauche menée par l'écologiste Karima Delli, soutenue notamment par EELV, le PS, LFI, le PCF ou Génération.s, arriverait en troisième position avec 20% des voix, suivie par celle de Laurent Piertraszewski, soutenu par LREM et le Modem (10%).

Parmi les personnes sondées, 56% déclarent avoir fait un "choix définitif", 44% assurant qu'il "peut encore changer".

Xavier Bertrand l'emporterait également dans toutes les hypothèses de second tour, recueillant 36% dans le cadre d'une quadrangulaire, toujours devant Sébastien Chenu à 33%.

Appelés à sélectionner les "trois questions qui leur semblent les plus préoccupantes pour les Hauts-de-France" dans une liste, les habitants citent à 42% l'épidémie de Covid-19, avant le chômage (38%) et la délinquance (35%). Arrivent ensuite l'immigration (30%), le pouvoir d'achat (24%) et les inégalités sociales (21%).

Interrogés sur le bilan de la majorité sortante conduite par Xavier Bertrand, 63% estiment qu'elle a accompli un bon travail, 6% le jugeant "excellent", contre 23% "médiocre" et 9% "mauvais".

Enquête réalisée du 29 avril au 3 mai sur internet auprès d'un échantillon représentatif de 1.000 personnes inscrites sur les listes électorales de la région, établi selon la méthode des quotas.

Selon une autre enquête BVA pour Orange et RTL publiée lundi, Xavier Bertrand devancerait légèrement Sébastien Chenu au premier tour (avec 33% des voix contre 31%), et l'emporterait largement en cas de triangulaire avec la gauche. Mais il serait talonné de près par le RN (36% des voix contre 34%) si M. Pietraszewski, se maintenait au second tour.