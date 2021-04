Relations "plus fortes que jamais" entre les Etats-Unis et Taïwan, assure un envoyé américain

Les relations entre Taïwan et les Etats-Unis sont "plus fortes que jamais", a assuré jeudi un membre d'une délégation envoyée par le président américain Joe Biden sur l'île qui fait actuellement face à des actions de plus en plus hostiles de la part de Pékin.

L'ex-sénateur Christopher Dodd et les anciens secrétaires d'Etat adjoints Richard Armitage et James Steinberg sont arrivés mercredi à Taipei, à la demande de M. Biden.

Il s'agit de la première délégation américaine à se rendre à Taïwan depuis l'arrivée au pouvoir en janvier de la nouvelle administration américaine.

"Je peux affirmer en toute confiance que le partenariat des États-Unis avec Taïwan est plus fort que jamais", a déclaré jeudi matin M. Dodd lors d'une rencontre avec la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen.

Il a assuré Mme Tsai que la nouvelle administration Biden sera "un partenaire fiable et digne de confiance" qui aidera Taïwan "à se développer sur le plan international" et soutiendra ses investissements en matière de défense.

Taïwan, qui compte 23 millions d'habitants, est considérée par la Chine comme une province rebelle appelée à rentrer un jour dans son giron, par la force si nécessaire.

Pékin exerce une pression économique, diplomatique et militaire croissante sur les autorités taïwanaises pour tenter de maintenir l'île isolée sur la scène mondiale et s'irrite à chaque fois que des pays envoient des délégations ou maintiennent des contacts avec Taipei.

L'an passé, les avions militaires chinois ont effectué un nombre record d'incursions dans la zone de défense de Taïwan.

"Récemment, la Chine a souvent envoyé des navires et des avions militaires pour effectuer des manoeuvres dans les eaux et l'espace aérien autour de Taïwan", a déclaré Mme Tsai à M. Dodd.

"Cela bouscule le statu quo dans la région Indo-Pacifique et menace la paix et la stabilité régionales", a-t-elle souligné.

Lundi, un nombre sans précédent d'avions militaires chinois, 25 au total, a pénétré dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan.

Ces exercices ont conduit de hauts militaires américains à mettre en garde, ces dernières semaines, des responsables politiques sur le fait que Pékin pourrait envisager une invasion de Taïwan.

Les experts sont cependant divisés sur la probabilité d'une telle opération.

Washington, qui reconnaît diplomatiquement Pékin depuis 1979, a maintenu des relations avec Taipei et reste son plus important soutien militaire. Une loi américaine oblige ainsi les Etats-Unis à aider l'île à se défendre en cas de conflit.

Cette visite d'une délégation américaine intervient à l'occasion du 42e anniversaire de cette loi que M. Biden avait signée lorsqu'il était un jeune sénateur.