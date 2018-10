Remaniement en France : Christophe Castaner nommé ministre de l'Intérieur

Après une longue attente, le président de la République a annoncé le remaniement du gouvernement pour constituer "une équipe renouvelée, dotée d'un second souffle, mais dont le mandat politique reste le même", selon l'Elysée.



"Cette équipe gouvernementale va inscrire son action dans la continuité de la politique menée par le gouvernement et du calendrier des réformes pour les mois à venir", a ajouté la présidence.



Parmi les entrants : le secrétaire d’Etat aux relations avec le Parlement, Christophe Castaner, est nommé ministre de l’Intérieur pour succéder à Gérard Collomb après sa démission fracassante début octobre.



C'est une promotion pour ce macroniste de la première heure, qui sera secondé par Laurent Nunez, nommé secrétaire d'Etat, à la tête de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) depuis juillet 2017. Nommé secrétaire d’Etat, mardi 16 octobre, il aura la lourde charge de coordonner les services de police, de gendarmerie, ainsi que le renseignement, autant de maisons qu’il connaît bien.



Quant à Christophe Castaner, il est remplacé par Marc Fesneau, le président du groupe Modem à l’Assemblée nationale.

Un ancien Les Républicains à la Culture

Franck Riester est nommé ministre de la Culture à la place de Françoise Nyssen. La ministre, co-directrice d'Actes Sud, déjà critiquée pour son manque de charisme et une polémique sur l'agrandissement des locaux parisiens de sa maison d'édition, n’aura tenu que dix-sept mois à la tête d’un ministère où, depuis plus de dix ans, les locataires ne tiennent pas plus de deux ans.



Son remplaçant est député du parti Agir et ancien maire de Coulommiers. L'un des premiers cadres à droite à révéler son homosexualité en 2011, il été le rapporteur des projets de loi Hadopi 1 et 2 et a occupé le poste de secrétaire national à la communication au sein de son ancien parti, Les Républicains.​ Une femme aux Territoires Jacqueline Gourault est nommée à la tête d'un grand ministère des Territoires.

Elle sera épaulée par Julien Denormandie, proche de Macron nommé ministre.



Quant au ministère de l'Agriculture, il sera piloté par Didier Guillaume. L’ancien sénateur de la Drôme, proche de Manuel Valls, remplace Stéphane Travert. Il avait pourtant annoncé en janvier son retrait de la vie politique pour prendre la tête du comité d'organisation chargé de piloter la Coupe du monde 2023 de rugby, avant de renoncer et de revenir au Sénat, au sein du groupe du Rassemblement démocratique et social européen.



Après l’arrivée d’Olivier Dussopt à Bercy en 2017, c’est le deuxième ancien parlementaire socialiste qui entre au gouvernement d’Edouard Philippe en un an.