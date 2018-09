Rencontre entre Netanyahu et Sissi en marge de l'ONU

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi se sont entretenus mercredi soir à New York du conflit israélo-palestinien et de la situation dans la bande de Gaza, ont rapporté les deux parties jeudi.

Au cours de leur rencontre à la résidence de M. Sissi en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, les deux hommes ont discuté "des moyens de ranimer le processus de paix, le président (égyptien) soulignant l'importance d'une reprise des négociations entre les parties palestinienne et israélienne en vue d'une solution équitable et complète aux problèmes des Palestiniens", a rapporté la présidence égyptienne.

Ce règlement devra "être conforme à la solution à deux Etats et aux accords internationaux en vigueur", a-t-elle dit.

MM. Netanyahu et Sissi ont discuté pendant près de deux heures des "développements régionaux et de la situation à Gaza", ont dit pour leur part les services du Premier ministre israélien, sans évoquer les efforts actuellement paralysés en vue d'un règlement global du conflit avec les Palestiniens.

L'Egypte est l'un des deux seuls pays arabes à avoir fait la paix avec Israël à la suite des accords de Camp David signés il y a 40 ans. Les deux pays observent une paix "froide", les relations diplomatiques devant composer avec les sentiments d'une opinion égyptienne largement solidaire des Palestiniens.

MM. Netanyahu et Sissi se sont rencontrés à plusieurs reprises depuis l'accession de celui-ci à la présidence en 2014. Mais ces rencontres sont entourées de discrétion.

Les deux pays passent cependant pour avoir une étroite coopération sécuritaire.

L'Egypte joue traditionnellement le rôle d'intercesseur avec les Palestiniens et s'emploie actuellement à forger une trêve durable entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, frontalière des deux pays.

Israël et le mouvement islamiste Hamas se sont livré trois guerres depuis 2008 à Gaza et un regain de tensions au cours des derniers mois fait redouter un nouveau conflit.

M. Netanyahu et le président palestinien Mahmoud Abbas doivent prendre la parole devant l'Assemblée générale de l'ONU ce jeudi.