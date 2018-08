Renélle Lamote: "déçue par la manière"

Médaillée d'argent aux Championnats d'Europe sur 800 m pour la 2e fois de sa carrière après 2016, Rénelle Lamote n'a pas caché sa déception vendredi au vu de la manière dont elle a géré cette course qui semblait à sa portée.

Q: Quel est le sentiment qui prédomine?

R: "C'est horrible mais je suis déçue. Pas déçue de faire 2e mais de la manière. Cette course n'a pas été belle. C'est un championnat, il faut ramener une médaille et j'ai rempli ma mission mais je sais que si je n'avais pas couru comme ça, j'aurais pu ramener l'or. Là, je me contente d'une course vraiment moyenne. Avec le recul, je serai contente, je reviens avec une médaille d'argent après deux ans de blessures, c'est vraiment pas mal pour la suite. Il faut que je voie les choses comme ça et que je me contente de ça."

Q: Qu'est-ce qui était prévu tactiquement?

R: "Je devais m'imposer, exister dans la course. Si les filles ne courraient pas, je devais prendre les choses en main, si elles courraient, je devais être au contact. Je n'ai rien fait de tout ça. J'avais l'impression d'être dans une machine à laver, qu'on me tirait dans tous les sens et ça me prend la tête. Je préfère une médaille de bronze avec panache qu'une médaille d'argent comme ça. Ce n'est pas pour ça que je cours et ce n'est pas ce que j'aime dans mon sport. Je suis donc déçue pour moi et mon coach. On s'éclate à faire des plans de course, à s'entraîner et là j'ai l'impression d'avoir un peu bâclé et de ne pas avoir fait honneur à notre travail."

Q: Cette médaille a-t-elle une saveur différente de l'argent récolté en 2016?

R: "J'ai l'impression que c'est presque moins bien que 2016 parce que je me sens plus forte. J'ai fait ce que j'ai pu mais je l'ai mal fait."

Q: Cela donne tout de même de l'espoir pour les Mondiaux-2019 et les JO-2020...

R: "Bien sûr. J'ai l'impression de faire ma capricieuse mais je reviens de loin et c'est tout ce qu'il faut retenir. C'est vraiment super de ramener une médaille après deux ans d'absence."