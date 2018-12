Rennes: l'entraîneur Sabri Lamouchi "mis à pied"

L'entraîneur Sabri Lamouchi a été "mis à pied" par Rennes, au lendemain d'une déroute (4-1) à domicile contre Strasbourg, qui laisse le club au 14e rang de la Ligue 1 après 15 journées.

"Julien Stéphan, entraineur de l'équipe réserve, sera en charge de l'équipe professionnelle durant cette période", a expliqué le club dans son communiqué.

Dimanche, Rennes avait sombré devant son public face à Strasbourg, après avoir pourtant ouvert le score par Ismaïla Sarr, Lamouchi évoquant "un naufrage collectif" de son équipe, très irrégulière depuis le début de la saison.

Les Bretons étaient pourtant allés arracher un succès quatre jours plus tôt en Ligue Europa chez les Tchèques de Jablonec (1-0), qui lui offrait une chance de se qualifier dans dix jours pour les 16es de finale de la C3 en cas de succès à domicile contre Astana.

Mais le niveau de jeu trop faible souvent affiché par l'équipe depuis le début de cette saison, malgré un recrutement vendu par le club comme exceptionnel, avec notamment les arrivées d'Hatem Ben Arfa et Mbaye Niang, ont fini par coûter sa place au coach qui sera resté à peine plus d'un an pour son premier poste en Ligue 1.